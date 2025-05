Chef profesional cambió de clientes, ahora le cocina a perros

Daniel Alvarado García no solo es un chef profesional con 15 años de experiencia, también es el “papá” humano de Perdita y Pipin, dos perritos que comen mejor que muchos humanos.

Comen tan bien no solo por antojo, sino porque él y su pareja, Nicole Irola, crearon un negocito lleno de amor perruno llamado, Perdibites, que ofrece comida 100% natural para mascotas.

Chef profesional tiene a los perritos comiendo como reyes. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

Daniel, quien nació en Guatuso de Patarrá y tiene 36 años, nunca pensó que terminaría cocinando para los peluditos.

Toda su vida ha estado ligada a la cocina gracias a su tía Rosario, quien tuvo sodas durante años, y a doña Betica, una vecina que lo hizo enamorarse del arte culinario desde que era un chiquillo delicado para comer.

Mientras su mamá hacía arroz con pollo para toda la familia, él se preparaba sus macarrones con mantequilla, su platillo de toda la vida.

“Desde los cinco años cocino mis propios macarrones. A los nueve ya me ponía solito a calentar la olla. Siempre supe que lo mío era la cocina”, cuenta con orgullo.

Estudió en el Politécnico Internacional y desde los 20 años trabaja profesionalmente en gastronomía. Pero fue gracias a Nicole, su novia de 26 años y amante total de los animales, que su pasión se extendió a los de cuatro patas.

Los peluditos han dejado muy claro que les encanta la comidita 100% natural. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

Salchicha que cambió todo

Todo comenzó cuando Nicole soñaba con tener un perrito salchicha. Tras una intensa búsqueda, dieron con una pequeñita que apenas cabía en la palma de la mano. La llamaron Perdita.

“Era tan chiquita y estaba tan enferma, que la gente pensaba que no iba a sobrevivir. Pero Nicole la chineó con tanto amor que se recuperó. Un día me pidió que le cocinara y yo le dije que no, que solo cocinaba para humanos”, recuerda entre risas.

Pero el amor por Perdita fue más fuerte. Daniel, con su mente inquieta de chef, se puso a leer, investigar, aprender de ingredientes, de lo que sí y lo que no pueden comer los perros.

Así nació Perdi Bites, comida completamente natural para mascotas, hecha en casa, sin conservantes, sin aditivos y con ingredientes pensados para la salud y bienestar de los peluditos.

Daniel y Nicole aman los peluditos y quieren que siempre estén bien sanos y guapos. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

Cocina perruna

Perdibites es un menú de lujo para los perritos. Combina proteínas de primera calidad (res, cerdo o pollo) con vegetales como camote, zanahoria, zuquini, espinacas y remolacha, todo cocinado y balanceado en dosis exactas para no afectar la salud del animal.

“Los perros son carnívoros, sí, pero pueden aprovechar un montón de nutrientes de las verduras si se saben mezclar bien. Nada de cebolla, ajo ni chile dulce, eso está prohibido. Aquí todo es natural, fresco y hecho con amor”, explica Daniel.

Cada receta es supervisada por Nicole, quien se certificó como veterinaria nutricionista en Ecuador y además es la estilista canina del local.

“Ella es la chineadora oficial. Se encarga de bañar, cortar y consentir a cada perro como si fuera propio”, dice Daniel.

Los heladitos también son muy disfrutados por los peluditos. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

Amor en cada rincón

Hoy el emprendimiento tiene su propio local en el centro de Tres Ríos. Ahí no solo se vende la comida Perdi Bites en empaques sellados al vacío y craft con cierre hermético, también se ofrece servicio de grooming (baño y corte) para que los perritos estén guapos y sanitos.

“Perdita tiene cuatro años y desde que llegó solo ha comido comida que yo le cocino. Su hermano Pipin llegó un año después y también. Nuestros veterinarios nos dicen que están perfectos de salud. Son pruebas vivientes de que la comida natural funciona”, cuenta el chef.

Educar con cariño

Aunque el negocio va bien, como todo emprendimiento requiere trabajo duro, educación y constancia.

“Parte de nuestro objetivo también es educar. Enseñar que no todos los perros pueden comer lo mismo, que muchos productos comerciales están llenos de cosas que les hacen daño.

Pipin (izquierda) y Perdita, son los perritos que dieron paso a un negocito bien perruno. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

“Nosotros queremos que los perros estén sanos, tengan energía, piel bonita, huesos fuertes y una vida larga al lado de sus dueños”, dice Daniel.

“Muchos creen que alimentar bien a un perro es darle sobros o lo más barato, pero en realidad eso a la larga enferma. Nosotros queremos cambiar esa cultura con comida hecha por un chef, aprobada por una nutricionista veterinaria y respaldada por el amor real por los animales”.

¿Dónde los encuentran?

Si quiere que su perrito pruebe Perdibites, puede visitarlos en su local de Tres Ríos centro, en Plaza Raimeci, contiguo al Súper Dragón.

Están abiertos de lunes a sábado de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. También puede escribirles o llamarlos al 7020-3218.

Y si pasa por ahí, tal vez se tope a Perdita y Pipin, los dos salchichas que inspiraron un negocio lleno de ternura, sabor y salud perruna.

Este sabroso hueso también se vende para que los perritos lo disfruten. (Cortesía Daniel Alvarado García/Cortesía)

El cariño es tanto que venden helados especiales y exclusivos para perritos. Están hechos con ingredientes naturales, sin lactosa ni azúcares añadidos, ideales para la digestión.