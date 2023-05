Chofer de ambulancia que frió huevo con el calor del techo: “Ese sartén me llevó a la fama”

El video de Tik Tok en el que un costarricense expone el potente calor que hace en la zona de Nicoya, con el que pudo freír un huevo en un sartén en el techo de su casa, se volvió viral en menos de un día, lo que hizo que aumentara el número de sus seguidores.

¿Pero quién está detrás de este video viral? La Teja conversó con Arturo Fernández Díaz, un joven de 35 años, vecino del barrio La Granja, en Nicoya, quien nos contó cómo surgió la idea de este video y confirmó que el huevo sí se frío con solo el calor del sol.

“Salí de trabajar en la mañana del lunes, como a las 8 a. m., me acosté porque venía cansado, pero estaba ese calor que ni quiera Dios no me dejaba dormir, y me dije a mí mismo, ‘esta vara está como para freírse un huevo en el techo’ y así de repente se me vino la idea, entonces me fui a buscar un sartén que estaba en una bodega y me puse a hacerlo”, contó Fernández.

Arturo es chofer y operador de ambulancias en el hospital La Anexión en Nicoya, y señala que no creía que ese video se volviera viral, pues al cierre de esta nota el video llevaba más de 556 mil vistas, siendo el más pegado hasta el momento en su cuenta.

A la fama

“Ese sartén me llevó a la fama, este video me ha causado mucha gracia por los comentarios que la gente pone, la verdad que uno se siente bien haber causado un poco de gracia en las redes, y más bien me han escrito para invitarme hacer otros videos, incluso uno me propuso que pusiera a freír un bistec en el techo, a ver cómo me iba”, expresó entre risas Fernández.

El video se hizo tan viral que la marca de aceite que utilizó el costarricense aprovechó para utilizar el video y hacer su publicidad, colgándola en las redes sociales.

El nicoyano está casado y es padre de un menor de 2 años y asegura que no le dedica mucho tiempo a las redes sociales.

“Debido a mi trabajo no me da tiempo de pasar mucho en las redes sociales y le dedico un poquillo de tiempo, cuando me queda algún espacio libre al menos para revisarlas”.