Chofer de Uber Eats: “Desde febrero he tratado de acomodarme para pagar seguro y no he podido”

Marcos González recibió con gran alegría la noticia de que a la Asamblea Legislativa llegó un proyecto de ley que pretende garantizar los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales como Uber Eats, Didi y Pedidos Ya.

Marcos González empezó a hacer Ubert Eats en pandemia, su esposa Anny Garro lo ayuda cuando puede. Foto: Cortesía de Marco González. (Cortesía de Marcos González)

Él trabaja trabaja como chofer de Uber Eats y sabe lo difícil que es juntar la plata para pagar un seguro.

“Me parece bastante bien porque uno como padre de familia ocupa tener un seguro y mejor aún las vacaciones. Yo trabajo medio tiempo, a veces hago cuatro horas, otros días seis y si está muy bueno un poquito más y vieras que cuesta bastante buscar un seguro voluntario.

“En febrero hice las vueltas para asegurarme con la Caja y me dijeron que la cuota mínima eran ¢30 mil (por mes) y hasta el momento no he podido acomodarme para pagar el seguro porque no es cuestión de que si un mes tengo lo pago y el que sigue no, porque si no se va acumulando”, manifestó el trabajador.

La diputada Sofía Guillén explicó que el proyecto de ley pretende que los repartidores disfruten de estos beneficios sin perder la flexibilidad de horarios que tienen en la actualidad.

Lo repartidores ven con alegría el proyecto de ley que les garantizaría los derechos laborales. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“Estos muchachos y personas que andan normalmente en bicicleta o moto, con un bolsito a cuestas para ir a a dejar comida, usualmente no tienen contratos laborales estables con las plataformas digitales. Así que lo que hace el proyecto de ley es reconocer la existencia de esta relación laboral dentro del Código de Trabajo, algo que ya ocurrió en España, y que no le quita flexibilidad de horario porque el Código de Trabajo costarricense permite reconocer trabajo por hora, por destajo (contrato laboral en el que se cobra por trabajo realizado y no del tiempo empleado), así que ellos pueden seguir trabajando con esa flexibilidad.

“Lo que nos interesa es que, sin quitarles flexibilidad de horarios, puedan tener un reconocimiento digno de su trabajo, de estar plenamente cubiertos por la seguridad social, por el código de trabajo y tener estabilidad porque no se vale precarizar a la gente”, aseguró la legisladora.