Choferes de Uber y Didi ante proyecto de ley: “No nos va a quedar más que convertirnos en piratas”

Los choferes de plataformas como Uber y Didi están preocupados porque aseguran que el proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa para regularlos los dejará sin ganancias y prácticamente los obligaría a trabajar como taxis piratas.

El proyecto fue aprobado el pasado martes 19 de abril en la comisión legislativa de Asuntos Económicos y ahora solo falta que los diputados lo aprueben en primero y segundo debate para que así, después de la firma del presidente del país, se vuelva ley de la República.

Lo que se aprobó en Asuntos Económicos incluye los cambios que se pidieron porque causaron mucha roncha, por eso se quitó aquello de cobrarle 92 rojos al año a los conductores de las plataformas como derecho para poder bretear.

Los choferes de Uber podrían tener que presentar hoja de delincuencia limpia para poder bretear. Foto AFP. (BEN STANSALL/AFP)

Si los 57 diputados aprueban el proyecto de ley, los conductores de Uber y DiDi, entre otras plataformas tecnológicas de transporte, deberán cumplir con varias obligaciones y para analizarlas hablamos con don Robert Portilla, quien tiene 5 años de ser chofer de Uber y nos da su criterio, de una vez adelantó que son requisitos que empujarán a los choferes a salirse de las plataformas tecnológicas y comenzar a piratear cada cual por su lado.

Lo que pide el proyecto

Empezamos con las obligaciones más básicas: todo chofer de Uber y DiDi, por ejemplo, deberá tener licencia B1. “No hay problema, yo la tengo, vamos bien”.

Además deberán inscribirse como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda. “Aquí comienzan los problemas y creo que aquí es donde habrá la gran pega. Ningún chofer se va a querer meter en Hacienda porque a partir de ahí debe contratar un contador para que le lleve la contabilidad y eso aumenta el costo de operación.

“Un contador, por más compa que sea de uno, tiene que cobrar lo que manda la ley, y eso es mucha plata para uno que la anda pulseando. O sea, ser Uber inscrito en Hacienda es comenzar perdiendo de buenas a primeras”, explicó don Robert.

Otro requisito es entregar la hoja de delincuencia: “No hay problema, gracias a Dios está limpia, pero eso le cierra la puerta a mucha gente que la está pulseando honestamente”.

Los choferes deberán inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguro Social para cotizar como trabajador independiente.

Según el proyecto de ley, la Caja creará una nueva categoría para los conductores de plataformas de transporte que comenzarán a pagar un mínimo al mes de 163 mil colones y un máximo de 231 mil colones.

“¿Pero por qué nos quieren joder tanto? Ya uno está inscrito como trabajador independiente. En mi caso pago 70 mil al mes, ahora resulta que tengo que desinscribirme como independiente para inscribirme con la nueva categoría y pagar un platal más… no lo entiendo”, reclamó don Robert.

Los choferes de plataformas tecnológicas tendrían que sacar bastante dinero de su bolsa en seguro y pago de la CCSS para poder trabajar. Foto AFP.

Los choferes no podrán trabajar más de doce horas. “Eso ya lo tiene Uber. A las 12 horas seguidas te desconecta”.

Presentar título de propiedad y derecho de circulación del vehículo. “Los tengo, no hay problema”, afirmó el pulseador.

Los choferes deberán pagar una póliza de seguro que cubra totalmente la responsabilidad contractual y extracontractual por lesiones, muerte o daños a terceros, e incapacidades por accidentes que se den durante la prestación del servicio de transporte privado.

Puede ser pagado por el conductor o por la plataforma de forma individual o colectiva, y la cobertura sería la siguiente: ¢161,7 millones (350 salarios base) por lesiones corporales y muerte de terceros por accidente y 34,6 millones (75 salarios base) por daños a la propiedad de terceros por accidente.

“Otra vez, hablamos de algo que encarece la operación para los choferes, porque ese seguro no baja de 15 mil al mes. Si este proyecto de ley es aprobado, a los choferes de Uber y DiDi no nos va a quedar más que convertirnos en piratas; al menos eso tendría que hacer yo porque no voy a poder pagar todo lo nuevo que se viene.

“Con dificultad salgo con lo poquito que me gano, cómo pretenden que uno saque y saque, no ven que a uno Uber no le paga nada, no da vacaciones, no hay aguinaldo, no hay nada. Ese proyecto es un claro empujón a que comencemos a piratear y así se acabaron los problemas de un proyecto de ley que al que no le importa cómo la estamos pasando los choferes”, aseguró Portilla.

Reglas para empresas

El proyecto de ley también tiene obligaciones para las empresas como Uber y Didi: crear y actualizar un registro interno de los conductores y vehículos acreditados. También debe inscribirse como contribuyente ante la Dirección General de Tributación.

Dar al usuario una factura electrónica que enviará por correo electrónico por cada servicio. Esa factura debe tener el costo, ruta hecha, número de placa y tipo de vehículo, nombre completo del conductor y número de cédula; retener el 13% del IVA y cargas fiscales y actualizar trimestralmente ante el MOPT la lista de los conductores inscritos y vehículos, entre otras.

Sobre esto Uber nos respondió: ”En Uber siempre hemos estado dispuestos a colaborar para alcanzar una regulación que brinde seguridad jurídica a los socios colaboradores y a los usuarios. Vemos con buenos ojos el dictamen del expediente 21587, ya que representa un avance en esta ruta hacia la regulación.

“Costa Rica sigue siendo ejemplo de innovación y crecimiento para Uber en el mundo, por lo que seguiremos apoyando la labor de este y el futuro gobierno para contar con una regulación innovadora y acorde a las particularidades de las plataformas tecnológicas de movilidad en el país”.

La gente de DiDi no nos ha respondido.