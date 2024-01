Choreco, amigo de Rodrigo Chaves, dio una sorpresa en la Asamblea Legislativa

Federico Cruz, alias Choreco, no quiso contestar en esta ocasión las preguntas de los diputados. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Federico Cruz, alias Choreco, amigo cercano del presidente de la República, Rodrigo Chaves, dio una gran sorpresa este lunes en la Asamblea Legislativa.

Él estaba citado para continuar con una comparecencia que inició el lunes 11 de diciembre, en la que le hicieron muchas preguntas sobre su participación en la campaña política anterior, ya que fue asesor de comunicación de Chaves.

Choreco llegó puntual este lunes, pero, cuando iban a continuar las preguntas de los diputados, pidió unos minutos para dar unas palabras con las que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

A Cruz le sirvieron un café, pero en el inicio de la comparecencia lo regó. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Cruz dijo que él había llegado el 11 de diciembre de forma “valiente” a contestar los cuestionamientos de los diputados y que no le pareció la actitud que tenían varios legisladores, porque sus respuestas parecían no gustarles, además, reclamó que varios le dijeron mentiroso.

A raíz de eso mencionó tres puntos:

En aquella ocasión, Cruz reconoció que recibió una asesoría ad honorem de un argentino llamado José Norte, que tiene una empresa llamada Reputación Digital, y que no fue reportada al Tribunal Supremo de Elecciones como corresponden las donaciones de este tipo, pero ahora cambió la versión y dijo que Norte lo único que hizo fue compartir información de forma “desinteresada”.

Cruz dice que no le gustó que le dijeran mentiroso. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

También se refirió a la polémica casa de San Pedro que él reconoció que usaron como sede para el equipo de comunicación de la campaña de Rodrigo Chaves, la cual no fue reportada al Tribunal, como corresponde según la ley. El compareciente aseguró que no le correspondía a él reportar el uso de la casa al TSE, sino a otras personas del Partido Progreso Social Democrático que no lo hicieron. También dijo que esa casa era para su uso laboral por lo que atendió a otros clientes, no solo a Rodrigo Chaves.

Por último, dijo que debido al trato que recibió el 11 de diciembre, este lunes no iba a responde las preguntas que le harían los diputados y así fue, se sentó en la galleta y no contestó nada.