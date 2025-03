“Chuchinga” y “vieja bruja”, así fue el fuerte pleito que se dio entre dos diputados

El pleito entre los dos legisladores se dio la tarde de este jueves. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

Dos diputados protagonizaron un fuerte pleito la tarde de este jueves en la Asamblea Legislativa y la cosa se calentó a tal punto que terminaron tratándose de “chuchinga” y “vieja bruja”.

Ese fuerte intercambio de insultos se dio entre Daniel Vargas, diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y la legisladora Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El problema se dio debido a que siete diputados del partido oficialista votaron en contra de sesionar de forma extraordinaria este viernes, asegurando que tenían compromisos ineludibles en sus comunidades.

Dinorah Barquero, del PLN, y Daniel Vargas, protagonizaron el pleito (Asamblea Legislativa)

Vargas aprovechó para decir que él ha estado presente en el plenario en las últimas ocasiones en las que no hubo el cuórum necesario para trabajar y de paso le tiró un filazo a Barquero, diciendo que el pasado jueves no llegó a la Asamblea.

Esa situación detonó el pleito entre ambos legisladores, pues la liberacionista le respondió que ella tenía permiso para no presentarse debido a la muerte de un familia y que incluso había cancelado un viaje a Panamá. Fue en ese momento que le dijo “chuchinga” a Vargas.

El diputado chavista le respondió diciéndole “vieja bruja” a Barquero, lo que causó que otros legisladores intervinieran pidiendo respeto.

El diputado Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), justificó sus palabras. Fotos: Mayela López (Mayela López)

La diputada verdiblanca explicó que le dijo chuchinga a Vargas debido a que cuando ella estaba justificando su ausencia de la semana pasada, al parecer, este le habría dicho que ni le importaba saber.

Por su parte, Vargas brindó declaraciones en las que justificó sus palabras.

“Después de tres veces que ella me llamara chuchinga, sí, yo le contesté una vez de esa manera. Vamos a ver, si ella espera respeto, lo primero que tiene que dar es respeto, y no es la primera vez que me llama así, ya lo ha hecho en el chat de diputados y yo no he reaccionado de ninguna manera. Si de verdad quiere un ambiente de respeto, tiene que respetar”, dijo Vargas.

Tras el pleito, los legisladores lograron ponerse de acuerdo y votaron a favor de realizar una sesión extraordinaria este viernes.