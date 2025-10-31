CIDE advierte sobre graves consecuencias por nuevos lineamientos del MEP en colegios

Los nuevos lineamientos sobre tatuajes, piercings, maquillaje, vapeadores y otros que anunció esta semana el Ministerio de Educación Pública (MEP), pueden afectar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Así lo advirtió el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).

Los expertos hicieron un llamado al MEP a priorizar el aprendizaje, la inclusión y la participación estudiantil en vez del control de la apariencia personal de los estudiantes.

El CIDE de la UNA señaló que la prohibición de tatuajes, piercings y otros artículos, puede afectar la permanencia de los estudiantes en las aulas. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Además de que los nuevos lineamientos pueden afectar la permanencia de los jóvenes en las aulas, también puede traer problemas en su autoestima, comentó el CIDI.

“Reconocemos el esfuerzo del MEP por unificar criterios nacionales que contribuyan a la equidad, la convivencia y la claridad normativa en los centros educativos. En efecto, la existencia de reglas claras y compartidas puede reducir arbitrariedades y favorecer un clima de respeto. Sin embargo, toda norma en el ámbito educativo debe estar orientada al aprendizaje y al desarrollo integral del estudiantado, no a la homogeneización de su identidad”, indicó el CIDE.

Los especialistas señalaron que, según la investigación pedagógica y comparada en Reino Unido, Japón, Chile y otros países, las regulaciones estrictas sobre vestimenta o apariencia “no tienen efectos significativos en el rendimiento académico”.

“Existe evidencia de que las sanciones relacionadas con la apariencia pueden afectar la asistencia, la autoestima y el sentido de pertenencia, generando exclusión y desmotivación”, comunicó el CIDE.

También señaló que las escuelas y colegios deben ser espacios seguros, inclusivos y de paz para los estudiantes, donde las normas sirvan para educarlos en responsabilidad y convivencia, no para restringir su expresión personal.

El CIDE recordó que el país enfrenta una crisis educativa, por lo que las autoridades deben centrar todos los esfuerzos en mejorar la calidad del aprendizaje, la formación docente, la equidad y la permanencia estudiantil.

“El debate sobre la apariencia estudiantil no puede desviar la atención de los problemas estructurales: rezago en comprensión lectora, escritura, competencias matemáticas, pensamiento crítico, abandono escolar, brechas de género y desigualdad territorial”, indicó.

¿Qué dicen los nuevos lineamientos?

En el documento del MEP publicado sobre los lineamientos regirán a partir del próximo año, se señalan algunas prohibiciones en el uso de tatuajes, piercings, maquillaje y otras cosas.

Por ejemplo, las autoridades ya no permitirán nuevos tatuajes en los estudiantes. Si algún joven llega al centro educativo con un nuevo tatuaje, el director de dicha institución puede informarlo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El MEP publicó esta semana los nuevos lineamientos sobre el uso de tatuajes, piercings y otros artículos, que regirán a partir del próximo año. (Jose Cordero/José Cordero)

Tampoco se permitirá el uso de maquillaje durante el horario escolar ni uñas largas ni artificiales. Los estudiantes tampoco pueden usar pulseras, cadenas, anillos, stickers faciales, abalorios y piercings visibles en cualquier parte del cuerpo.

En cuanto al vello facial, el bigote y la barba no deben cubrir el rostro de manera desproporcionada.

