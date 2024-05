Cierre del zoológico Simón Bolívar: “Me están quitando el plato de comida de la mesa”

“Tengo 57 años de edad y desde los siete mis papás me traían a ayudarles a trabajar en este tramito. No conozco otra forma de ganarme la vida. Todos los días, durante 50 años me levanto muy temprano para tener el tramito abierto antes de las ocho de la mañana”, así fue como resumió don Javier Alcázar Castro su vida al enterarse del cierre del zoológico Simón Bolívar.

Ahora el 15 de junio don Javier cumple 57 años y desde los 7 vende cositas en el Kiosko Alcázar en las afueras del zoológico Simón Bolívar. (Jose Cordero)

Don Javier agregó: “Tengo mucho temor de lo que se viene para mi futuro, porque con el cierre del zoológico me están quitando el plato de comida de la mesa. Tengo fe en que en lugar del zoológico van a poner algo que también visite la gente y así pueda seguir aquí. Por el momento, el contrato del tramo está hasta el 6 de mayo del 2025″.

Este pulseador nos contó, con la mirada triste, que no pierde la esperanza de seguir ganándose la vida con el “Kiosko Alcázar”, que es el nombre que le pusieron sus papás (doña Aida Castro y don Edwin Alcázar, ya fallecido) hace 55 años al tramito que le ha dado de comer toda su vida.

“Mis hermanas y yo, bien se puede decir, nacimos aquí. Llegamos muy pequeñitos y hasta hay fotos donde mis papás nos ponían en una cajita mientras atendían el tramo. Cuando cumplí siete años hice mi primera venta y a partir de ahí siempre ayudé a mis papás”, recordó.

De todo vende don Javier en el tramito que le ha dado de comer por 50 años. (Jose Cordero)

Quien toda la vida ha tenido el permiso ha sido la mamá de don Javier, doña Aida, pero él siempre estuvo a la par de ella y ahora que está enfermita, él sostiene el negocito.

“Aquí vamos a seguir adelante hasta que Dios nos dé vida. He preguntado y alguna gente del gobierno me ha dicho que aquí van a poner un jardín botánico que la gente podrá visitar, eso me alegra porque entonces seguiré aquí luchando por ganarme la vida. Tengo fe y debo tenerla porque este tramo me ha dado de comer siempre”, asegura.

LEA MÁS: ¿Qué pasará a partir de ahora con el zoológico Simón Bolívar?

Don Javier tiene cuatro hijas y las pudo sacar adelante con el dinero que se ganó vendiendo en el Kiosko Alcázar.

“Mis hijas durante muchos años vinieron a trabajar conmigo, me ayudaron bastante. Este tramo es más que un lugar de ventas, ha sido un segundo hogar para mi familia.

El pulseador no tiene ni idea qué pasará con él y su platica, lo que sí tiene es una gran fe de que vendrán tiempos mejores. (Jose Cordero)

“En las últimas semanas me ha costado mucho dormir, porque pienso en mi futuro, ya uno con 57 años es muy difícil que le den trabajo, además, no sé hacer nada más que vender aquí. Tengo fe de poder seguir, pero siempre me golpea la incertidumbre”, asegura este vecino de Cinco Esquinas de Tibás.

Este viernes 10 de mayo finaliza el contrato que el país tiene con la Fundación Pro Zoológicos (Fundazoo), la cual administra el zoológico Simón Bolívar desde 1994. El gobierno ha confirmado que cerrará el Simón Bolívar y que los 300 animales que tenían serán trasladados este sábado 11 de mayo al Zoo Ave, en La Garita de Alajuela.