Cimarrona costarricense se la jugó de gran forma para mostrar el sabor de los ticos en Londres

Juan José Carazo y Allan Arce son dos vecinos de Santo Domingo de Heredia que creyeron en un sueño, que confiaron en su capacidad y el amor que tienen por mostrar el folclore y las tradiciones de su cantón y decidieron dar un paso adelante que les cambiará la vida.

La cimarrona y la mascarada tica rumbo a uno de los desfiles más grandes del planeta

La Cimarrona La Original Domingueña y la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas representarán a Costa Rica en el Londo Parade 2026 en Inglaterra. (Cortesía/Cortesía)

El próximo 1° de enero, los muchachos formarán parte del “London Parade”, uno de los desfiles de Año Nuevo más importantes del mundo, al que fueron invitados por con muchísimo esfuerzo para mostrarle al mundo todo el color, calor y brillo de la cimarrona y la mascarada costarricense.

En las calles de la capital inglesa, la cimarrona La Original Domingueña, junto a la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas, desfilarán junto a cientos de bandas de todo el mundo, ante una audiencia mundial de 500 millones de personas.

Ante una audiencia así de grande, ellos reconocen que hasta tratan de no pensar mucho en eso para que no les ganen los nervios ni ponerse más presión de la cuenta.

El sabor y baile tico invadirán Londres. (Cortesía/Cortesía)

Diablos, gigantes y personajes icónicos sorprenderán a Londres

Los británicos se verán sorprendidos con la aparición del Diablo, el Viejo de la Vejiga, Rocío (un icónico personaje domingueño) y otras mascaradas ticas que bailarán por casi una hora al ritmo de la música de la cimarrona. Gigantes de cinco metros serán otros de los grandes invitados.

Un viaje histórico sin patrocinio, pero con mucha pasión

Una de las partes más impresionantes es que el grupo de 14 personas viajará sin patrocinio alguno, solo con la donación de quienes disfrutan su arte y les han echado una mano, además del dinero que obtuvieron tras recibir uno de los premios culturales más importantes de Costa Rica.

La agrupación recibió en 2024 el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto, por el aporte que ha dado por más de seis décadas en su cantón, instancia en la que Carazo y Arce se animaron a postular a la agrupación al galardón.

“Sin el dinero de ese premio hubiera sido imposible asistir al desfile, de allí logramos sacar los fondos para comprar los boletos y hacer el viaje”, dijo Carazo, músico de profesión y de alma, una de las cabezas de la cimarrona.

Los gigantes son uno de los principales atractivos de la Comisión. (Cortesía/Cortesía)

La primera cimarrona y mascarada tica en este desfile

Una vez obtenido el premio, apostaron por invertirlo para mostrar su arte fuera de Tiquicia y evidenciar por qué son uno de los grupos más buscados de Costa Rica.

“El año pasado estuvo en este mismo desfile la banda de La Fortuna de San Carlos y otros grupos de tipo marching band, incluso en eventos como el Desfile de las Rosas, pero es la primera vez que una cimarrona y una mascarada representarán a Costa Rica”, destacaron.

“Para nosotros es un evento muy significativo, estamos representando al país con algo muy propio, un folclore vivo como lo es la cimarrona, algo verdaderamente criollo, no ensayado ni importado. Es una tradición que nos identifica y que hoy trasciende fronteras”, resaltó Carazo.

El London Parade es uno de los desfiles más importantes del mundo en año nuevo. (Tomada de London Parade.com/Tomada de London Parade.com)

Una tradición que despierta al tico

“Lo más tradicional y criollo que se ve en nuestros pueblos son las cimarronas y las mascaradas, lo que nos identifica como ticos. El sábado, cuando terminó el concierto de Bad Bunny en San José, había una cimarrona afuera del estadio y la reacción fue increíble, porque eso es lo que despierta en la gente cada vez que la escucha”, añadió Arce.

Logística, sacrificio y amor por el arte

Un evento de este nivel implica una gran logística y planificación, desde el traslado de máscaras y cabezas, hasta todos los instrumentos musicales.

En Londres, contarán con el apoyo de otros ticos que les ayudarán a montar las estructuras de los gigantes, para bailar tal y como lo hacen casi todos los fines de semana.

“Esto es una recompensa al trabajo de muchos años. En Santo Domingo hablamos de 150 años de cimarrona y 125 de mascaradas. Somos nuevas generaciones que hemos mantenido viva la tradición y hoy somos representantes de ella”, destacó Juan José, quien inició desde niño y hoy tiene 36 años.

En Santo Domingo estás agrupaciones son muy populares. (Cortesía/Cortesía)

Arce, quien se incorporó hace tres años, encontró en el baile una pasión tan grande que asegura que el peso del gigante desaparece cuando se deja llevar por la música.

“Vamos tranquilos, a hacer lo que sabemos, demostrar por qué estamos aquí y representar al país de la mejor manera”, cerró Arce.

Cómo apoyar a los representantes del folclore tico

El grupo viajará el 25 de diciembre, todavía tienen muchos gastos por cubrir y cualquier contribución es bienvenida. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo por SINPE Móvil al 8992-3766, a nombre de Allan Arce.

También pueden contratar sus servicios contactando a Juan José Carazo al 8350-1715, o ingresar a las redes sociales de la agrupación.