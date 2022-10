Cindea San Martín de Pococí asegura que aunque no hay certeza del curso de 2023, están a la espera

Representantes del Cindea San Martín de Pococí enviaron una nota reaccionando al artículo “Falta de instalaciones dejará sin estudiar a 400 estudiantes”, escrito por la periodista Karen Fernández.

Pese a la intención de resaltar la problemática que tiene la población que estudia a distancia de forma asincrónica, la nota contiene algunas inexactitudes que requieren corregirse a efectos de que la información cumpla su real y verdadero objetivo. A continuación procedo a indicarlas:

El estudiantado total del Cindea San Martín de Jiménez, Pococí es de 1.500 estudiantes. (Facebook Cindea San Martín)

1.Los terrenos donde se desearía la instalación de las aulas móviles que continuamos gestionando y que fueron revisadas por la DIEE (Dirección de Infraestructura Educativa), corresponden a la escuela de Calle 1 y no a calle 10 como se consignó.

2-Si bien es cierto a la fecha no se tiene certeza de la metodología a seguir para el curso lectivo 2023, tanto la administración en conjunto con el Concejo Asesor Regional estamos a la espera de un pronunciamiento oficial, para así informar, preservar y garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes y consecuentemente la estabilidad a nuestros colaboradores sujeta a matrícula.

Video: Falta de instalaciones dejará sin estudiar a 400 estudiantes

3-Agradecemos la difusión que se le ha dado a nuestra institución, al ser esta una que se ha destacado al implementar un modelo de trabajo a distancia en medio de estas limitaciones de infraestructura que muy acertadamente destaca su nota, pero también agradecemos de igual manera que se consulte a las fuentes de primaria información como es la dirección de prensa del MEP (lo cual se hizo y a la fecha no han respondido) o la supervisión del circuito a efectos de que lo comunicado no genere temores infundados en nuestra comunidad estudiantil por un posible cierre, dado a que a la fecha no hay ningún pronunciamiento que considere dicha determinación por parte de las entidades oficiales.

Desde la administración del Cindea San Martín, continuamos gestionando y agotando todas las instancias y acciones posibles en lo que dependa de nosotros para hacer realidad el proyecto de las aulas móviles a nuestros estudiantes y así brindarles una educación de calidad.

Sin otro particular firma Conrad Rose, director Cindea San Martín.