Cinthya Córdoba, diputada de PLP, da la cara luego de que Estados Unidos cancelara su visa

Cinthya Córdoba recibió un correo electrónico por medio de la Embajada Americana.

Cinthya Córdoba, diputada del Partido Liberal Progresista(PLP), decidió dar la cara y habló sobre la cancelación de su visa para Estados Unidos.

Y es que recordemos que este miércoles ella y la diputada Johana Obando recibieron un correo de la Embajada de Estados Unidos, en el cual se les indicaba el retiro del visado.

La sanción llegó semanas después de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que iban a imponer castigos contra funcionarios que apoyan empresas chinas.

“Vamos a procurar trabajar en colaboración con ustedes para identificar a estas personas que aprovechan su cargo en el Gobierno para socavar los intereses del pueblo de Costa Rica y a favor de los actores maliciosos”, dijo en su momento Rubio.

“Primero que nada, quiero indicarles que recibí un correo por parte de la Embajada Americana, en el que se me indica que se me revoca la visa por una información que salió a la luz. De esta información del fondo no la conozco, lo único que conozco es una información que salió en el mes de diciembre, donde se dicen algunos temas que no son ciertos con respecto a mi persona”, se defendió.

La diputada del PLP expresó que la información la vincula con una empresa china, misma que está relacionada con la tecnología 5G.

“Quiero indicarles y ustedes pueden revisar mis redes sociales, controles políticos y participaciones en las comisiones dentro de la Asamblea legislativa como diputada, y determinar que nunca me he referido al 5G, ni para favorecer ni estar en contra de ninguna empresa”, detalló.

Córdoba expresó que ella cree que es importante mejorar la competitividad del país y avanzar sobre la tecnología para tener más oportunidades de inversión.

Cinthya Córdoba confirmó que la Embajada Americana le negó la visa.

“Yo soy respetuosa de la decisión que tome el Gobierno de los Estados Unidos, nosotros no tenemos ningún mando y control respecto a lo que ellos decidan”, concluyó.

¿Poco común?

A raíz de la “sanción” que recibieron las congresistas ticas salta una pregunta: ¿es común que Estados Unidos les quite la visa a diputados?

Pues resulta que, aunque no es algo que pase todos los días, sí es más común de lo que muchos piensan.

Una nota de CNN, publicada en diciembre de 2023, informó que el país norteamericano sancionó con restricción de visas a cerca de 300 ciudadanos guatemaltecos, entre ellos más de 100 congresistas (en Guatemala hay 160 diputados), a los que señaló de “socavar la democracia en Guatemala”.

Marco Rubio anunció hace dos semanas que podrían darse sanciones a funcionarios ticos. (Marvin Caravaca)

También en diciembre de 2023 el Diario Las Américas dio a conocer que Estados Unidos informó que quitaría la Visa a ciudadanos hondureños, entre ellos varios congresistas, vinculados con fomentar actos violentos que se dieron luego del nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto de forma interina.

Además, en julio de 2021, los medios de comunicación nicaragüenses informaron que el gobierno de Joe Biden le había quitado la visa a 100 funcionarios de Nicaragua, entre miembros de la Asamblea Nacional (diputados), fiscales, jueces y algunos de sus familiares.