Circunvalación Norte: PAC hizo un ejercicio de expectativa vs realidad con acabados de la vía

PAC sigue echando sal a la herida, con el último tramo de Circunvalación Norte. Alonso Tenorio.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) lo volvió a hacer y le tiró al gobierno de Rodrigo Chaves por la forma en la que entregó el último tramo de Circunvalación Norte.

El viernes anterior, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, reconoció que el tronco principal de la carretera estaba completamente listo, pero faltaban algunos detalles.

Lo que no esperaron las autoridades fue que se le fueran con todo, porque hay quienes consideran que la obra no es agradable a la vista y le faltan muchos detalles.

El PAC le vuelve a tirar al gobierno por Circunvalación Norte

LEA MÁS: Gobierno inauguró paso por Circunvalación Norte pero las obras no están completas

El PAC publicó un video en sus redes sociales este sábado, en el que mostró lo que, para ellos, es entregar una obra con todos los acabados y le llamaron “Lo que esperabas vs la realidad”, y pusieron imágenes de los pendientes en la vía.

Pero además, en las redes sociales del MOPT, los usuarios reconocieron que los trabajos no están completos.

“Yo pase por ahí y sí está así, por qué no ponen que si está así, no está terminada aún”, “Hoy pasamos y no está terminado. No entiendo cúal parte se inauguró”; “Yo pasé por ahí hoy en la mañana y las fotos no mienten, así tal cual están, si se puede transitar pero aún no está terminado, espero que los trabajos continúen y terminen al 100%”, expresaron algunos conductores.