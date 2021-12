Cirujano plástico: “Todos los meses muchos pacientes tienen complicaciones por procedimientos estéticos”

El ministerio de Salud, la fiscalía del Colegio de Médicos y el Ministerio de Economía comenzaron una campaña para informar cómo prevenir engaños en los procedimientos estéticos, que en esta época de ofrecen por montón.

El doctor Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas y de la Asociación de Cirujanos Plásticos Costarricense, sabe de la campaña y la ve bien, pero cree que hace falta más.

Calzado Del Barco Maricruz Leiva aún lucha contra las secuelas que le dejó un procedimiento estético mal hecho. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Quesada dijo que los procedimientos estéticos mal hechos no es el problema mayor, ni el único. “Todos los meses en los hospitales nacionales ven una gran cantidad de pacientes con complicaciones por medicos no especialistas y seguimos sin ningún lineamiento que estipule los procedimientos”, explicó.

Sobre la campaña, afirmó: “Me parece muy tibia porque habla sobre procedimientos no invasivos (como botox) hechos por no médicos, pero no le pone carnita. ¿Qué pasó con las cirugías hechas por profesionales que no son especialistas en cirugía plástica? ¿Qué pasó con la fiscalización del acto médico y la protección hacia el usuario bajo el principio de hasta que no se demuestre que no sabe hacerlo, cualquiera lo puede hacer?”, se preguntó.

Quesada ve que falta mencionar a los médicos generales que hacen operaciones como liposucciones y abdominoplastías.

La doctora Cecilia Bolaños, fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos, salió al paso de las palabras del cirujano y dice que campaña presenta un panorama general desde diferentes ópticas.

“Una de ellas recomienda que el paciente vaya donde un profesional que tenga las competencias para hacer el procedimiento. Jamás se recomendará acudir donde una persona que no se ha preparado”, dijo.

Pesadilla

Quien conoce al dedillo lo que puede pasar con un mal procedimiento estético es la periodista Maricruz Leiva, quien el 9 de setiembre del 2018 fue hospitalizada en el San Juan de Dios con quemaduras en el estómago y la espalda causadas por una lipoláser.

Hoy, tres años después de haber sido dada de alta, Maricruz aún convive con los dolores todo el tiempo. Se deben a las lesiones y para mitigarlos un poco se debe aplicar diez cremas diarias.

La Teja la buscó para ver qué le parece la campaña y nos dijo que le parece bien, pero le llamó la atención que participe la fiscalía, que es un órgano acusador del Colegio de Médicos.

“Asumo que eso se ha dado por la gran cantidad de denuncias que han recibido y sé que es así, porque toda persona que tiene una mala praxis o le pasa algo, primero me llama a mí, para contarme y pedirme guía”, afirmó Leiva.

Agregó que le alegran este tipo de iniciativas, pero le parece que no serán muy productivas porque no se gana nada con llamarle la atención a la gente.

“Es como lavarse las manos cuando la ley del Colegio de Médicos permite que cualquier doctor general pueda hacer un procedimiento si se siente capacitado para hacerlo, ¿de qué sirve que denuncien si no pasa nada?; así fue mi caso, con lo grave que fue, y se archivó”.

¿Qué hacer?

Si usted esta pensando en hacerse un retoque o quitarse las llanticas, el doctor Quesada le recuerda que como no urge, se tome todo el tiempo que necesite para ver opciones y elegir bien.

Lo segundo es que una vez que escoja al médico, ingrese al buscador de la página del Colegio de Médicos y verifique que esté inscrito como especialista en cirugía plástica y, finalmente, que la clínica donde lo van a operar tenga permisos para hacer procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y hospitalización. Si no es así, ni se acerque.

“Con la salud no se juega, una vez tomada la decisión, hasta en las mejores manos puede haber complicaciones. El punto es si quien lo está tratando tiene la capacidad suficiente para afrontar una complicación en el momento o luego de la operación”, explicó Quesada.

Además, no se deje deslumbrar por la publicidad porque en esa siempre le presentarán todo de forma maravillosa.

Prevenga engaños estéticas Este es uno de los afiches de la camaña de prevención de engaños en procedimientos de belleza. Foto: Ministerio de Salud (Ministerio de Salud )

La seguridad del paciente es prioritaria para los que ejercemos medicina con responsabilidad, pero también es tarea del paciente verificar ña experiencia y formación de quien lo atienda” — Mario Quesada, cirujano plástico

La campaña mencionada será en redes sociales y explicará los tipos de servicios que hay, dará información sobre dónde denunciar en caso de ser necesitarlo y hablará de los derechos que tiene el cliente y a qué se expone al optar por un procedimiento estético.

“Es importante que los comercios que hacen procedimientos estéticos respeten las instrucciones del fabricante del equipo que van a usar; si se indica quedebe ser utilizado por un médico o con la asistencia de un médico, debe ser así.

“Además, se debe tener en cuenta que los medicamentos o sustancias que se aplicarán deben estar registradas ante el Ministerio de Salud”, expuso el doctor Allan Varela, del Ministerio de Salud.

Los procedimientos estéticos con láser deben estar a cargo de un médico para evitar daños en la piel; por eso, si se hará uno, pida en el lugar elegido que le den el nombre y detalles del profesional a cargo; en caso de que no salga en la lista de los calificados para hacerlo, denúncielo ante el Colegio de Médicos.