Los horarios se distribuirán de la siguiente manera: de lunes a viernes de 8 a 8:30 a.m., primer grado; de 8:30 a 9 a.m., segundo grado; de 9 a 9:30 a.m., tercer grado; de 9:30 a 10 a.m., cuarto grado; de 10 a 10:30 a.m., quinto grado y de 10:30 a 11 a.m., sexto grado.