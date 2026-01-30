Nacional

Claudia Dobles arrancó debate de Teletica con duro filazo a Laura Fernández

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana abrió el debate final en canal 7 con un mensaje directo sobre el abstencionismo y la ausencia de la aspirante

Por Hillary Chinchilla Marín

La candidata presidencial Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, arrancó el debate final de Teletica canal 7 con un duro señalamiento contra Laura Fernández, aspirante del partido Pueblo Soberano, al referirse al abstencionismo y a la ausencia de la candidata oficialista.

Un inicio sin rodeos

Llegada de Claudia Dobles al debate Teletica.
Claudia Dobles abrió el debate de Teletica con un fuerte mensaje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su primera intervención del debate, Dobles abordó el tema del alto abstencionismo y destacó que los candidatos presentes estaban dando la cara ante el electorado, antes de lanzar un mensaje directo a la candidata por Pueblo Soberano.

Estás son elecciones más importantes, estos candidatos que hemos venido y estamos dando la cara para darle a ustedes propuestas e ideas, el verdadero peligro no vino a dar la cara, es doña Laura Fernández”, mencionó la candidata durante su intervención inicial.

La frase marcó el tono del debate desde el arranque y generó reacciones inmediatas tanto entre los presentes como en redes sociales.

El encuentro reúne a Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana; y José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza.

La ausencia de Laura Fernández se convirtió desde los primeros minutos en uno de los ejes del debate, a pocos días de las elecciones.

Debate Final, Canal 7
La candidata abordó el tema del abstencionismo en su primera intervención. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recta final electoral

El debate de Teletica representa la última confrontación pública entre los candidatos antes de que los costarricenses acudan a las urnas este domingo 1 de febrero, en una campaña donde la participación ciudadana y la decisión de no asistir al debate han sido temas centrales.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

