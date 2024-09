Cliente de Coopeservidores está desesperado porque no sabe qué ha pasado con sus ahorros

Franco Alfaro estaba afiliado a Coopeservidores y sufre porque aún no sabe cuándo le darán sus ahorros. Cortesía.

Un cliente de Coopeservidores está más que angustiado, porque asegura que a la fecha no sabe qué pasó con su dinero.

Franco Alfaro vive en Pavas y se afilió a la cooperativa hace cinco años. Al inicio lo hizo para que le ayudaran con un préstamo, pero luego de cancelar su crédito siguió para hacer un ahorro, pues desea tener una casa propia.

Al momento en que el Conassif ordenó la intervención de la entidad, en mayo, tenía ahorrados 6.4 millones de colones, además, contaba con un seguro de vida, de unos ₡10 millones.

“Trabajo en Correos de Costa Rica y se me hacía fácil ahorrar, porque me rebajaban el ahorro de mi salario y también trabajo con plataformas, para sacar adelante a mi familia.

“Tenía la costumbre y pasarme parte del salario a la cuenta de Coopeservidores, porque en ella se me hacía fácil pagar recibos y algunas cosas y la última vez que lo hice fue el día antes de la intervención”, recordó.

Franco añadió que cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la cooperativa, a mediados de mayo, congelaron las cuentas y no pudo retirar el dinero que había trasladado para cancelar recibos y hasta para comprar el diario.

“Me quedé sin plata y pasamos días muy duros, porque no sabía nada, no entendíamos qué había pasado y uno buscaba explicaciones y en Coopeservidores no nos decían mayor cosa.

“Gracias a familiares y amigos logramos salir esa quincena, vivo con mi esposa Rebeca, quien se hace cargo de las tareas del hogar y con mis hijos Gabriel y Lindsay y no puedo quedarme sin salario, fue desesperante ver que no me podían devolver mi dinero”, recalcó.

Alfaro acudió a mediados de semana al Banco Popular, para consultar qué había pasado con su dinero, pero no le dieron buenas noticias.

“La cooperativa no me ha contactado y del Popular me llamaron hace poco para preguntarme qué iba a hacer con mi dinero, pero no puedo contar con esa plata porque no la tengo. Sé que a algunas personas le depositaban a partir del 16 de setiembre, pero fui a consultar y me dicen que el Conassif no les ha dado indicaciones sobre la devolución. Uno se desespera de no saber nada”, añadió.

Aún quedan 5.500 personas o instituciones a las que Coopeservidores no les ha depositado sus ahorros. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pronto

La Teja consultó al Banco Popular sobre el caso de Franco y esto respondieron a través del departamento de prensa.

“El caso de don Franco se encontraría dentro del 3% de la clientela de la cooperativa que tenían en la suma total de sus ahorros a la vista e inversiones montos que superaban los ¢6 millones. Se trata en total de unas 5.500 personas y organizaciones.

“Como se ha informado, desde el banco estamos en un trabajo coordinando con la administración de la resolución de Coopeservidores respecto precisamente de la información de cada uno de esos clientes, para que a la brevedad posible puedan finalmente recuperar una porción importante de sus inversiones y ahorros, evitando, por cierto, largos procesos judiciales gracias a la participación del Banco Popular en este proceso”, se informó sobre el caso de este cliente.

Por otro lado, el Popular destacó que el fin de semana, unas horas después de recibirse la información por parte de la Resolución, más de 163 mil clientes que pertenecieron a la cooperativa, con ahorros y certificados de inversión vencidos y no vencidos hasta por un monto máximo de ¢6 millones.

Por otro lado, el Conassif aseguró que aún no hay fecha para depositarle a esas 5.500 personas e instituciones que tenían ahorros por montos de más de 6 millones de colones.

“La razón por la que no se ha definido la fecha es porque se está trabajando en el traslado de la información de la cooperativa hacia el Banco Popular”, destacó la entidad, a través de su departamento de prensa.