Clientes del Banco Popular están como agua pa’ chocolate por fallas en el sistema

Los clientes del Banco Popular están cansados del montón de problemas que han tenido en los últimos días para poder sacar dinero de sus cuentas, hacer depósitos, transferencias y hasta pagos por SINPE móvil.

Los inconvenientes se vienen dando desde hace como una semana, pero entre el jueves y viernes se intensificaron y llevaron a más de un usuario al límite.

Mainor Rojas fue una de las personas que puso a prueba su paciencia con los servicios de la institución, ya que estuvo dos días viviendo un calvario para poder sacar parte de su aguinaldo.

El Banco Popular dice en su página web que está trabajando en solucionar los problemas. Foto: Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo tengo un negocito y el jueves (16 de diciembre) tenía que mandar a comprar algunos de los insumos que uso, porque por los pedidos navideños se han acabado los materiales, pero resulta que no había forma de pagar, no servía el SINPE Móvil, traté de meterme a la aplicación del banco para hacer una trasferencia y me decía que no se podía. La única manera era pagar en efectivo, fui a un cajero para sacar plata y tampoco servía el cajero, entonces uno se siente como amarrado de manos porque no puede sacar su plata.

“El viernes me fui para las oficinas del Banco Popular en el centro de Turrialba, llegué como a las 2 de la tarde y me dijeron que tuvieron que desconectar el sistema por las fallas y que ya a las 4 de la tarde iba a estar funcionando. Me fui a hacer unas entregas y cuando volví, a eso de las 4, aún no había sistema, pero me quedé esperando, estábamos ahí como veinte personas, a las 5:30, como no llegaba el sistema, nos permitieron sacar un máximo de 100 mil colones de las cajas, pero tuvimos que firmar un documento que garantizaba que si alguien sacaba más de lo que tenía en la cuenta, autorizaba el banco a recuperarlo como lo creyera conveniente”, contó.

La Teja consultó este lunes al Banco Popular, por medio de un correo electrónico, a qué se deben los problemas en los sistemas, pero al cierre de la nota no había respuesta.

En la página web de la institución se lee el siguiente texto: “Durante la última semana, nuestras plataformas y canales electrónicos han experimentado inestabilidad e intermitencias. La situación presentada se debe a problemas de comunicación de nuestras redes y no a interferencia externa o intento de hackeo, por lo que garantizamos que las transacciones realizadas, así como los fondos de las cuentas, están totalmente seguros.

“Ya se están restableciendo los demás canales de atención, como los cajeros automáticos, la página web, el pago con tarjeta y nuestra app, y continuaremos con un monitoreo constante de sus servicios”, escribieron.