La electricidad más barata estará entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m., valdrá 66,11 colones cada kilowatt; la segunda más económica va de 5:30 a.m. a 10 a.m., de 1 p.m. a 6 p.m. y de 9 a 11 de la noche, en ¢90,62.