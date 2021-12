Código QR se volvió un dolor de cabeza para las personas transexuales

Natalia Porras ha hecho seis intentos para sacar el código QR que certifique que ya está vacunada contra el covid-19, pero no ha podido obtenerlo.

Cuando termina de llenar el formulario y se supone que ya va a obtener el código, le sale un aviso que le dice que sus datos no corresponden.

Ella es una mujer transexual y sospecha que el cambio de nombre que hizo hace unos años tendría que ver en el asunto ya que, al igual que ella, otras personas trans han tenido el mismo problema.

Natalia Porras ha intentado seis veces obtener el código y el sistema no se lo genera. Foto: Cortesía de Natalia Porras. (Cortesía de Natalia Porras)

“He mandado unos cinco correos para ver cuál es el problema, pero no me han respondido. Me preocupa porque ya hay lugares donde no permiten ingresar sin el código QR. Yo decidí vacunarme, la primera dosis me la puse el 23 de julio y la segunda el 20 de octubre, desde entonces estoy tratando de sacarlo y nada que me lo permite el sistema.

“De momento me la he estado jugando con el carnet de vacunas cuando me piden verificar que estoy vacunada, pero sé que en algún momento voy a necesitar obligatoriamente el QR”, manifestó.

Natalia dice que cuando a ella le pusieron la segunda dosis, la enfermera dijo que la registraría en el sistema como una mujer, lo que podría estar causando la confusión.

“Yo sé que mi biología es masculina, así nací y tengo los pies en la tierra, soy consciente, además, de que hay una pandemia, por eso no me voy a molestar de que el sistema, a la hora de registrar mi vacunación, me incluya en los datos de los hombres, pero en cuanto a los datos externos, lo que están en mi EDUS y mi código QR, deben ser los de mujer porque así lo dice la ley, de lo contrario sería una violación al decreto 41.173, que dice claramente que las bases de datos deben de actualizarse con frecuencia para que los cambios de nombre aparezcan”, explicó.

De momento, Naty se la juega con el carnet de vacunas cuando le piden comprobar que está vacunada. Foto: Cortesía de Natalia Porras. (Cortesía de Natalia Porras)

Pusieron queja

La fundación Transvida asegura que varias personas trans de la agrupación han tenido el mismo problema que Natalia, incluso hace una semana pusieron una queja en la Contraloría de Servicios del Ministerio de Salud para que les ayuden a solucionar la situación.

En la agrupación explican que muchas de las personas transexuales del país son de escasos recursos y otras no manejan bien la tecnología, por lo que Transvida hace un esfuerzo grande por ayudar a quienes les cuesta sacar el código.

Ese contacto les ha permitido darse cuenta de la problemática que está enfrentando la comunidad, ya que, aunque sí hay códigos que se obtienen bien al primer intento, en otros casos la situación se vuelve todo un calvario, lo que llega hasta a afectar a las personas psicológicamente, porque pelear para ser reconocidos por el nombre o la identidad que escogieron era un tema ya superado, pero ahora sienten que volvieron atrás.

“En Transvida estamos a favor de la vacunación, nos urge obtener los códigos QR de nuestra gente porque necesita trabajar, la pandemia nos ha afectado de muchas maneras, el desempleo, la falta de oportunidades y la reducción de ingresos preocupa y ahora este nuevo problema lo complica todo aún más”, dijeron en la fundación.

Mar Fournier es un hombre trans que pertenece a Transvida y él ha estado ayudando a otras personas a sacar el código QR, así que sabe bien cuáles son los principales problemas.

Natalia llena todo el formulario, pero al final el sistema le tira este mensaje. Foto: Cortesía de Natalia Porras. (Cortesía de Natalia Porras)

“Hay dos situaciones que se están dando, una que como en el caso de Natalia, que se llena el formulario y al final sale un mensaje que dice que los datos no corresponden, y otro en el que sí se puede obtener el código, pero sale con el nombre registral de la persona y no con el que eligió.

“En algunos casos hemos mandados correos electrónicos y se han solucionado, pero en otros no hay manera. Los que dicen las autoridades de Salud es que podría ser que haya datos desactualizados en los sistemas y que las personas deben ir personalmente a las oficinas a exponer su situación, pero eso significa perder prácticamente un día laboral porque las filas para ser atendidos son de cuatro y cinco horas en promedio”, relató.

Hay casos que les preocupan mucho, por ejemplo, el de una hombre trans al que le piden el QR en el trabajo, pero ahí aparece con nombre de mujer y se siente incómodo y expuesto por tener que estar presentando el código con un nombre que siente no le corresponde, por eso piden a las autoridades de Salud resolver lo antes posible estos casos.

La Teja envió un correo electrónico al Ministerio de Salud para saber si tenía conocimiento de la situación y saber qué acciones está tomando, pero al cierre de la nota aún no había respondido.