Colegial no pestañea ante el sueño de chiquillo de perfeccionarse como artista

En el arte de la estatua viviente, un chiquillo que apenas estaba sétimo año del colegio encontró un talento que con el tiempo perfeccionó, al punto de que hoy, a sus 19 años de edad, Álvaro Arias Oporta literalmente congela su cuerpo cada vez que tiene una presentación.

Fue hace seis años quería participar en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA) de su cole, el Liceo León Cortés Castro, en Grecia, pero este liguista de corazón quería hacerlo muy bien y sorprender a sus profesores y compañeros, no quería solo participar.

A sus 19 años de edad, este colegial ha perfeccionado su talento en el arte de estatua viviente. (Cortesía)

Su sueño era sobresalir y encontró en una profesora de Artes Plásticas la mejor aliada para cumplirlo. Entre los dos comenzaron a ver posibilidades artísticas que él pudiera aprender. De todas, una fue la que más les llamaba la atención: la estatua viviente.

Mientras la educadora le daba consejos, lo guiaba y le pasaba videos de ese arte, Álvarito practicaba y aprendía. Conforme ensayaba se agigantaba su talento. Pero el mérito de este muchacho es doble.

Su avance es digno de admirar, pues este estudiante a nivel académico aprende un poquito más lento, por lo cual asiste al área de Plan Nacional de su liceo. Este es un programa que le brinda la oportunidad a adolescentes como él para optar por una educación en secundaria.

En ese plan, se adecúan la capacidades tanto físicas como cognitivas de los alumnos que han tenido adecuaciones significativas en la escuela. Pero más allá de eso, este joven griego no se dio por vencido y se mantuvo firme en su anhelo.

Y muy bien que lo ha hecho, pues hace tres años llegó a la final nacional del FEA. A eso súmele que este año ya avanzó a la etapa regional que se disputará el martes de la próxima semana. Ahí podría lograr de nuevo un pase a la final nacional. ¡Un campeón, sin duda!

Álvaro Arias Oporta asiste al programa de Plan Nacional del Liceo León Cortés Catro, en Grecia. (Cortesía)

El arte de no moverse

Alvarito no olvida el apoyo que le dio la profe Karina Rodríguez. “Yo quería ser parte del Festival de las Artes y ella me ayudó con este aprendizaje. Comencé a ver fotos y videos que ella me enviaba y me emocioné. Ahora logro estar entre 20 y 25 minutos sin moverme”, contó este vecino de San Roque de Grecia.

Con casi 6 años de experiencia en ese arte, confesó algunas mañas para mantenerse inmóvil, por más presión que sienta de las personas que lo miran. “Cuando llega la gente me hago el serio y listo, me meto en el personaje. Sí toca respirar disimuladamente, a poquitos, por la nariz”, comentó este artista.

“Yo siempre enfoco la mirada en un punto fijo y ahí me quedo viendo. Usualmente, en mis presentaciones cambio de pose máximo dos veces”, relató.

Este año, su presentación se llama “Hombre pensante”, nombre que la profe y él escogieron, así como el vestuario y el maquillaje que usa para crear su personaje, color gris oscuro.

Por cierto, el joven confesó también que el maquillaje y la pintura que se pone le ayudan a no pestañear, pues las pestañas le quedan tan tiesas como si se echara un galón de laca.

Y según nos contó, fue su obra de hace tres años la que más le ha gustado. Para ese año, él se presentó en el FEA junto con la estudiante Stephanie Cubillo, quien también asistía al programa de Plan Nacional.

Mientras ella hacía de estatua viviente en una bibicleta, él lo replicaba en patineta. “La clave es poner el peso en un solo pie y el otro se pone en la punta, suavecito. La fuerza está en el pie que levanta la patineta. Por dicha no me da eso de que se me canse la pierna”, explicó Álvaro.

Sin importar el resultado de la próxima competencia, este muchacho ahora sueña con mostrar su talento en actividades y así tal vez ganarse una platita, pues este año terminará el cole.

Entre el estudiante y una profesora escogen el maquillaje y vestuario que él usa para cada presentación. (Cortesía)

Profes lo aplauden

“Alvarito es mi estudiante desde sétimo año, es muy especial, con buenos principios. Él quería desde el inicio participar en actividades del colegio”, recordó la profe Karina, sí, esa misma que tanto lo impulsó.

“Empezamos a crear unas bases con materiales de desecho para que pudiera hacer su primera presentación. Vimos opciones, ideas de otros países y así se empezó a motivar, junto con los profes de Industriales que también le ayudaron bastante”, destacó la educadora.

ÁLvaro Arias Se Ha Especializado En El Arte De La Estatua Viviente

Annia Murillo, la coordinadora del Plan Nacional del colegio, reconoció la entrega y sacrificio de su alumno. “Ya lleva varios años ganando el primer lugar a nivel institucional y regional”, expresó.

La profesora resaltó también que, por tercer año, Álvarito representará al Plan Nacional de su institución en la fase regional, con mucha posibilidad de avanzar a la etapa nacional.

Esta fue la presentación con la que Álvaro y una compañera llegaron hace 3 años a la final nacional del Festival Estudiantil de las Artes. (Keneth Rojas B.)

“Ha sido un ejemplo de superación para todos. Él aprendió y basó su talento de estatua viviente en el arte europeo”, añadió.

Si usted quisiera disfrutar del talento de este joven griego, lo puede contactar al teléfono 6074-9946. Fijo él no pestañeará para ponerse de acuerdo con alguna presentación.