Colegiales de quinto año se desahogan y dicen una dura realidad que les dejó la pandemia

“Somos una generación que termina el colegio en medio de dos años de pandemia que nos obligó a estudiar virtualmente. No es lo mismo. Si bien nos permitió aprender a estudiar por nuestros propios medios, no puedo negar que nos deja una cicatriz grande con respecto a lo social, al no compartir con los compañeros, a la desesperación del encierro”.

Kasey Corrales Quirós y Jimena Chacón López, revisan en qué aula les toca hacer la prueba. (Eduardo Vega Arguijo)

Esas son palabras de Joel Punongbayan Bejarano, estudiante de quinto año de la Unidad Pedagógica José Rafael Araya, en Florida de Tibás, quien este lunes 6 de noviembre fue uno de los más de 53 mil estudiantes de quinto año de colegios académicos, públicos y privados, que iniciaron la Prueba Nacional Diagnóstica del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Todos esos miles de colegiales de quinto año que iniciaron esta semana el examen del MEP ingresaron a sétimo año en el 2019, durante el 2020 y 2021 llegó el encierro y tuvieron que estudiar desde la casa (lo que se conoce como virtualidad) para volver a las aulas en el 2022 a cuarto año colegial.

Joel Punongbayan Bejarano, es estudiante de quinto año de la Unidad Pedagógica José Rafael Araya, ubicada en la Florida de Tibás. (Eduardo Vega Arguijo)

“La época de pandemia nos afectó muchísimo. Nos tocó arrancar de cero el aprender cómo se aprende por Internet, cómo se aprende solo. Hubo muchos compañeros que no lograron nunca aprender lo que realmente se necesitaba.

“Le puedo decir que esos dos años nos marcaron para toda la vida, es una cicatriz que llevaremos”, asegura con dolor Jimena Chacón López, también estudiante de quinto año del José Rafael Araya.

Tanto Joel como Jimena reconocen que le pusieron bonito para aprender lo que necesitaban y así ganar segundo y tercer de colegio; sin embargo, entienden que siempre hubo un hueco de conocimiento que no llegó por culpa del covid-19.

Jimena Chacón López es la presidenta del gobierno estudiantil del José Rafael Araya. (Eduardo Vega Arguijo)

“Este año sí fue más fácil el proceso de adaptación a la normalidad que llaman. El año pasado sí costó un poco más, veníamos de dos años de encierro y siento que se complicó más el proceso de salir de casa y volver al roce diario con compañeros y profesores. La verdad fue muy chocante”, agregó Punongbayan.

“Me siento nerviosa, no lo voy a negar, pero también me siento bien preparada. Este 2023 los profesores nos dieron muchas prácticas y lucharon duro por alistarnos lo mejor posible, hubo mucho apoyo.

Estudiantes de quinto año hablan sobre la Prueba Nacional Estandarizada del MEP

“Dejamos atrás un capítulo colegial que lo marcó la pandemia. Nos fuimos para la casa a aprender solos y muchos conviviendo con el ambiente de muerte del covid-19 porque la enfermedad se llevó a muchos familiares de estudiantes y todo eso en realidad marca y marca muy fuerte”, agreda Kasey Corrales Quirós, otra estudiante del colegio tibaseño.

Kasey Corrales, duró una hora respondiendo las 35 preguntas de este lunes 6 de noviembre. (Eduardo Vega Arguijo)

Miles a examen

Los quintos años estarán hasta el próximo viernes 10 de noviembre haciendo el examen del MEP. En total, son 53.468.

El MEP explicó que se trata de 37.789 estudiantes de colegios diurnos y 15.679 de nocturnos. El 28% (14.971) de la población estudiantil realizará la prueba en formato digital y 72% (38.497) lo hará en papel

El viceministro Académico del MEP, Melvin Chaves Duarte, compartió con los 110 estudiantes de quinto año del José Rafael Araya, durante el inicio de la prueba.

37.789 estudiantes de colegios diurnos y 15.679 de nocturnos, iniciaron la Prueba Nacional Estandarizada del MEP. (Cortesía MEP)

“Con la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada queremos resaltar la importancia de la evaluación, siempre desde un enfoque positivo, la cual contribuye en el mejoramiento continuo tanto de los aprendizajes, como en el desarrollo de competencias, ambos necesarios para la resolución de problemas y desde el enfoque de pensamiento crítico”, les dijo el vice a los estudiantes.

Este lunes 6 de noviembre los colegiales arrancaron con la prueba de Ciencias (Biología, Física o Química), continúan el martes 7 de noviembre con Educación Cívica, miércoles 8, Matemáticas; jueves 9, Estudios Sociales y terminan el viernes 10 de noviembre con Español.

Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP

Al igual que para los colegios técnicos y primaria, en secundaria la prueba es sumativa, es decir, tiene una calificación.

Para este año por acuerdo el Consejo Superior de Educación (CSE), corresponde a un 30 % de la nota final, mientras que el restante 70% lo lograron los estudiantes con el trabajo realizado en clase.

53.468 estudiantes de quinto año de Secundaria iniciaron la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada 2023. (Cortesía MEP)

Se llama Prueba Nacional Estandarizada porque es un solo examen que tiene 175 preguntas, por día cada estudiante deberá completar 35 preguntas por materia. El MEP no da nota para cada materia sino que darán una nota general del resultado de las 175 preguntas respondidas.

Entre el 19 y el 24 de febrero el MEP hará la Prueba Nacional Estandarizada para quienes la pierdan en noviembre.