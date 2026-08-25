Colegio de Médicos hace un llamado urgente por algo muy peligroso que ocurre con los medicamentos

El Colegio de Médicos y Cirujanos hace un llamado urgente a las personas para que estén alertas sobre un tema delicado relacionado con los medicamentos.

La institución advierte que la seguridad del paciente no depende solo de la medicina que le recetan. También es vital saber de dónde viene ese producto, cómo lo guardaron, si está vencido y, muy importante, cómo lo manipulan antes de ser aplicado.

Colegio de Médicos hace un llamado a cuidar la manipulación de los medicamentos. (Shutterstock)

¡Pierda el miedo a preguntar!

A muchos les da cosilla cuestionar al especialista, pero los pacientes tienen derecho a saber qué medicamento se les va a administrar y recibir información clara.

El Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio, recuerda que preguntar no es desconfiar de la atención médica, sino tomar el control de la propia salud.

“El paciente puede preguntar qué producto se le va a aplicar, verificar su fecha de vencimiento y consultar si cuenta con registro sanitario en Costa Rica”, explicó el doctor Garita.

Usted tiene todo el derecho de preguntar la procedencia del medicamento que le dan. (Shutterstock)

El delicado tema de la “cadena de frío”

Uno de los puntos más críticos a los que debemos ponerle ojo es la procedencia de la medicina. Si no hay claridad de dónde se adquirió, es muy difícil saber cómo fue tratada.

Esto es superdelicado con los medicamentos que requieren refrigeración. Mantener la famosa cadena de frío no es solo meter el frasquito al refri del consultorio.

Se deben cuidar las temperaturas en cada etapa del transporte. Si esto falla o hay un manejo inadecuado, el producto se daña, incluso si todavía no está vencido.

Con los inyectables hay que tener todavía más cuidado por la cadena de frío. (Archivo)

La fecha de vencimiento no lo es todo

Hablando de fechas, siempre se debe revisar que el medicamento no haya expirado. Eso es una regla de oro y no se debe administrar bajo ninguna circunstancia si ya ha vencido.

Pero preste atención: que esté vigente no garantiza que esté en buen estado. El estado del empaque y las condiciones de conservación son igualmente importantes.

“Un medicamento puede tener una fecha vigente y aun así haber estado expuesto a condiciones inadecuadas”, advirtió el doctor, recordando que hay que considerar todo el proceso.

Revise siempre que los medicamentos no estén vencidos y que se vean en buenas condiciones. (Canva)

¡Cuidado con quién y cómo lo manipula!

Finalmente, hay que estar atentos a la preparación. Las medicinas, sobre todo los productos inyectables, requieren que el personal tenga la preparación necesaria.

Una manipulación incorrecta al momento de preparar la dosis puede comprometer la seguridad del producto.

Un mal procedimiento puede aumentar drásticamente el riesgo de contaminación o de infecciones en el paciente.