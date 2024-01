¿Colgarán los guantes de boxeo los políticos? Esto dicen los expertos

La política de los últimos meses ha estado marcada por los pleitos. Los integrantes del Gobierno, empezando por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le tiran a los diputados, al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, a la prensa, en fin, a todo el que haga o diga algo con lo que él no esté de acuerdo.

Pero, ¿será que este 2024 por fin acabarán los pleitos y empezará a verse los frutos del trabajo del Gobierno? Los especialistas de la Universidad Nacional (UNA) ven eso poco probable.

Los expertos no creen que este año sea mejor que el anterior en cuanto a la política. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los expertos piensan que el cuadrilátero de la política está lejos de cerrarse. Por el contrario, en los banquillos de los peleadores se alistan los guantes y todos los implementos para dar la pelea y esperar el sonido del ring. Esas aguas lejos de apaciguarse, tienden a embravecerse.

En la teoría, el tercer año de la administración de un Gobierno debería ser el más productivo: la curva de aprendizaje tuvo que ser superada, la estrategia política debería estar más definida y las relaciones con otros poderes de la República deberían de haber sorteado un conocimiento previo, mientras el diálogo constructivo avanza, sin embargo, la realidad del país es muy distinta.

“A hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”, dijo José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) UNA.

Tampoco se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente Rodrigo Chaves.

Los pleitos de la Asamblea Legislativa también podrían seguir. Foto: Aaron Sequeira. (Aarón Sequeira)

“Yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aún más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”, señaló por su parte Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA.

Dejarse ayudar

Para Carranza, el mandatario Chaves debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman.

Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas (36 bajas) refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, el experto José Andrés Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.

En la Asamblea Legislativa las comisiones legislativas especiales, principalmente la de Financiamiento a Partidos Políticos o la que analiza el Sinart, tienen un gran peso en los enfrentamientos entre fracciones.

José Andrés Díaz, del Idespo, tiene su propia valoración sobre el rol que ha venido desempeñando la oposición en el Congreso.

“No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, manifestó.