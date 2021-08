Su sexualidad: 'Tuve relaciones con una turista, ¿me habré contagiado del VIH?'

Pregunta

Tengo mucho temor de estar contagiado de VIH, porque tuve relaciones con una turista, aunque en la primera ocasión sí usamos preservativo después no. Incluso ella me practicó sexo oral y también tuvimos penetración. Mi preocupación es porque ella me escribió un correo 22 días después para decirme que tiene VIH positivo y que está llamando a las parejas con las que tuvo encuentros para avisarles. Quiero saber si me pude haber contagiado.

Respuesta

Definitivamente con solo tener un acto coital sin protección con una persona infectada la posibilidad de estar con el virus es alta, porque se estuvo estuvo expuesto a la infección viral, incluso con el preservativo la posibilidad de seguridad es de un 85%. Aunque en las siguientes semanas del contagio los síntomas iniciales de la infección no siempre son evidentes, algunas personas presentan un leve cuadro gripal, con dolor de garganta y cabeza y fiebre. A medida que la infección avanza, la persona puede presentar otros síntomas como: inflamación de ganglios linfáticos, diarrea, fiebre, dolor de garganta y tos.

En su caso tiene grandes ventajas, primero porque ya sabe que estuvo expuesto al virus, y de acuerdo al protocolo de atención de persona expuestas se les debe, además de hacerle los estudios serológicos, iniciar con el tratamiento de antiretrovirales lo antes posible como medida profiláctica pos exposición y seguir con controles adecuados.

En Costa Rica tenemos una excelente atención preventiva, le recomiendo que asista a la clínica más cercana, pida cita y cuente esta situación. Esto le permitirá recibir prioridad y tener un tratamiento oportuno. Cuanto más rápido reciba tratamiento el pronóstico será muchísimo mejor.

Saludos cordiales,

Felicia Arguedas Olsen