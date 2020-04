Dinarte hizo un llamado a verificar las cuentas IBAN, pues varias personas han sido notificadas de que se les aprobó la ayuda y no les llegó la plata. Esto podría ser por un problema en la cuenta, pues no puede ser de tarjeta de crédito. La cuenta debe estar activa, sea de ahorro o corriente, y ojalá no estar ligada a un pago automático ya que se lo van a rebajar del bono.