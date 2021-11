Comerciante sufre por caída de puente en Orosi: “En gasolina he gastado el triple de lo que gastaba antes”

La caída del puente Negro de Orosi alteró montones la rutina de los pobladores de ese distrito brumoso, pues los otros caminos no son aptos para el paso de camiones y aumentan mucho la distancia para llegar el centro de Paraíso.

La estructura colapsó la noche del 28 de octubre anterior.

La caída del puente Negro de Orosi alteró la rutina de sus pobladores. Foto: Archivo La caída del puente Negro de Orosi alteró la rutina de sus pobladores. Foto: Archivo (Suministrada por Fernando Gutiérrez)

Levantarse más temprano para llegar a tiempo a sus centros de trabajo y estudio, tener que estar haciendo trasbordos de bus para salir y regresar a sus casas o hasta grandes aumentos en los gastos de los comerciantes, son solo algunos de los inconvenentes a los que se han visto expuestos los oroseños.

Un buen ejemplo de eso es Roiner Valerín, propietario de la veterinaria Valle del sol, quien desde entonces ha tenido que madrugar más, cerrar más tarde para ver si acaso le rinde el tiempo para sacar adelante su negocio y hasta tener que invertir montones de tiempo para ir a topar a sus proveedores.

“Me ha afectado un montón en lo laboral y hasta en lo familiar, porque tengo que desplazarme a recoger a mi hijo al kínder que, por más que quiera cambiar, no puedo y me veo en el sacrificio de hacerlo. Trato, cuando se puede, de aprovechar el viaje y regresar cargado de producto, pero no depende de mí”, explicó Valerín.

Asegura que él le compra suministros a 32 empresas y, desde que se cayó el puente, solo tres llegan hasta el local a dejarle los productos para que venda, a las otras 29 debe ir a toparlas a Paraíso o incluso más.

“Esas salidas en busca de los sacos de alimento de los animales, entre otros artículos para la venta, han provocado que haya tenido que destinar más dinero para el combustible y que se me dañaran las rótulas del carro, porque en uno de esos viajes, me topé otro carro, me orillé mucho y me metí en un hueco en esta otra carretera que está en pésimo estado”, recordó Roiner.

Más gastos

El comerciante asegura que se le han presentado gastos de todo tipo durante estas casi dos semanas que llevan así: de tiempo, físico, laboral y económicos. Obviamente, los proveedores no se hacen responsables por los gastos de más, porque no es culpa de ellos.

Roiner dice que en los cinco años que tiene de ser comerciante, hasta ahora la está viendo tan dificil. Foto: Cortesía Roiner dice que en los cinco años que tiene de ser comerciante, hasta ahora la está viendo tan dificil. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Hay días, como los martes y miércoles, que estoy nada más disponible en el celular esperando que me digan: ‘Roiner estamos en Paraíso, en equis lugar y necesitamos que venga por el pedido’, y hay empresas que me esperan para hacer hasta tres trasbordos de una sola empresa, porque lo que tengo es un pick up al que no le cabe tanta carga y tengo que ir tres o más veces, a veces estoy llegando al negocio y ya me está llamando otro proveedor para decirme que vaya por más producto y me advierte que no puede esperar mucho”, explicó el comerciante.

Eso ha hecho que tenga que pagarles horas extra a sus empleados, para que lo esperen y le ayuden a descargar el carro cuando trae la mercadería.

“En gasolina, en tanta ida y vuelta de Paraíso a Orosi, he gastado el triple de lo que gastaba antes de la caída del puente”, explicó Valerín.

Y no le queda de otra porque el servicio de encomiendas también lo hacen en camiones y no tienen por dónde transitar o planifican un pedido para el martes y les va llegando hasta el jueves.

En los 12 días que han pasado desde la emergencia, solo en gasolina, pago de horas extra y reparaciones del carro, ha tenido que gastar 320 mil colones más.

“En mi negocio, por ejemplo, hay cosas que tengo 15 días de no vender, como por ejemplo las pacas de pasto y sacos de aserrín, porque eso entraba un camión a dejármelo y ahora no puede. Eso hace que se bajen las ventas, por lo que estoy gastando más y recibiendo menos”.

Esto no solo le pasa a este comerciante, sino también a muchos otros oroseños.

Tiempo

La veterinaria está en el puro centro de Orosi, a unos cinco minutos en carro del puente colapsado, y el recorrido de ahí a Paraíso antes le tomaba unos 13 minutos. En la ruta por Cóncavas tarda 40 minutos a la ida y a la vuelta, como ya viene cargado y además por lo mal que está el camino, se lleva una hora y hasta más tiempo. Y dependiendo de la carga que lleve debe irse por Cachí, por donde tarda unos 15 minutos más.

El comerciante ha tenido que ir con su pick up a recoger los productos que vende en su local, pero el carrito ha sufrido las consecuencias. Foto: Cortesía El comerciante ha tenido que ir con su pick up a recoger los productos que vende en su local, pero el carrito ha sufrido las consecuencias. Foto: Cortesía

Como si eso no fuera suficiente, hay tramos en los que no entra la señal celular y si lo están llamando los proveedores para que vaya a recoger el pedido, no lo pueden localizar. Por eso se estresa pensando si lo estarán llamando.

Otro servicio que ha tenido que dejar de ofrecer es el de vacunación de animales, porque las vacunas necesitan una cadena de frío (así como las del covid-19) y si las traslada en hielera se le pueden poner malas, entonces mejor prefiere no jugársela.

Si el puente no está reparado en el plazo que anunciaron, deberá suspender hasta la consulta veterinaria, porque no le sirve estarle pagando al doctor y que no esté haciendo nada por la situación.

Otros caminos que llevan a Orosi se encuentran en mal estado. Foto: Cortesía Otros caminos que llevan a Orosi se encuentran en mal estado. Foto: Cortesía (Cortesía)

El Consejo Nacional de Vialidad dijo que los trabajos tardarían dos semanas; sin embargo, consultamos este martes cómo iba el avance y si se cumplirían ese plazo, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.

