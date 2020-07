“Yo tengo dos restaurantes, uno de comida rápida y otro más gastronómico. Así que he visto y sentido lo que pasa, hay incluso una guerra de precios para tirarlos por los suelos, la gente quiere ahora todo regalado. A eso hay sumarle toda la inversión que tuvimos que hacer en medidas sanitarias, y tras de eso no nos dejan trabajar. Ya hay muchos despidos y locales cerrados, no podemos más”, adujo Peraza, quien informó que ellos están solicitando que les expliquen por qué todo el cantón fue declarado en alerta naranja, pues no tienen información certera sobre el número de casos positivos por distrito.