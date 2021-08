Comerciantes tienen opiniones encontradas por tener una horita más para bretear

A partir de hoy la restricción vehicular se ampliará una hora con el fin de que la gente pueda circular un poquito más con sus vehículos y el comercio se vea beneficiado.

A primera vista, la horita adicional suena positiva, pero los dueños de restaurantes, sodas y locales comerciales muestran opiniones encontradas sobre el tema, según lo constató La Teja después de conversar con algunos de ellos para saber cómo reciben esta nueva medida tomada por el Gobierno de que la movilización empiece a las 5 a.m. y termine a las 10 p. m.

Don José Mora, dueño del bar Milano siente que una hora más no le ayudará a mejorar sus ventas. Foto: Eduardo Vega.

Por ejemplo, para los dueños de bares, una horita más no será de gran ayuda, ya que ellos mantienen el aforo reducido a un 25%, así que lo que necesitan es que les permitan recibir más gente para recoger más chochosca.

Johan Quesada, dueño del bar La Deportiva, en Alajuela, considera que la horita no le ayudará en nada.

“Esa hora es mínimo lo que se va a vender de más y no es rentable, por eso pedimos que al menos nos dejen cerrar a las once de la noche, ahí ya nos defendemos mejor”, explicó Quesada.

El comerciante alajuelense dice que la mayoría de la gente comienza a salir a las siete u ocho de la noche y por dos horas mejor no sale y prefieren optar por ir a un bar clandestino o hacer la fiesta en la casa.

“Estas restricciones han hecho que ahora venda un 60% menos de lo que vendía y tuve que despedir a una colaboradora”, agregó Quesada.

Los conductores podrán andar una hora más en la calle e impulsar los comercios locales. Foto: Rafael Pacheco

Más gente

José Gustavo Mora, dueño del bar Milano, en Chepe, tampoco se hace muchas ilusiones con los 60 minutos de más.

“¿Qué voy a vender más durante una hora más? Ampliar el aforo es la clave, porque podría recibir a más gente y contratar a una persona más, ya que mi bar es pequeño. En negocios más grandes, si les amplían a 50% el aforo, podrían recontratar hasta cinco personas”, explicó Mora.

El josefino se quejó del acoso policial, pues abre y cierra con policías al frente todos los días, aunque sabe que hay algunos comerciantes que no están cumpliendo con los protocolos, pero este no es su caso.

“Yo quedo en las mismas porque me van a entrar las mismas 20 personas que me entran en este momento y que tengo que sacar a las 8:30 p.m. (ahora 9:30 p.m.) Esas personas son las que tendré una hora más, porque no voy a poder meter a ninguna más”, agregó Mora.

Con el aumento del aforo Mora y Quesada piensan que podrían dar más empleos y salir adelante con todo lo que hay que pagar.

Feliz

Quien sí está feliz con esa hora es Jeison Quirós, propietario de K’ Buen Pollo en La Pitahaya de Cartago.

El comerciante cartaginés Jeison Quirós espera entusiasmado la apertura una hora más. Foto: Cortesía

“Superbién, todos en mi familia hemos sido de tener negocios y sodas en Cartago y siempre, antes de la pandemia, hemos trabajado hasta las once de la noche, ya que después de las nueve y media o diez de la noche pasaba la gente que venía de fiestas y se compraban una hamburguesa o algo para aplacar la tripa, pero desde que empezó la pandemia esas ventas se han caído”, lamentó.

Por eso siente que cerrar a las diez es una buena hora, porque hay clientes que pasan a las 9:15 p. m., mientras ellos están limpiando, para preguntar si les quedó algo, pero como ya cerraron no tienen nada.

“Creo que entre más se vayan ampliando los horarios, más beneficios vamos a tener los comerciantes porque incluso con los exprés muchos mensajeros que no tienen carta, se van a poder movilizar para llevar nuestro producto”, dijo.

Axel Monge, taxista informal limonense, también está motivado con el cambio porque podrá pulsearla un rato más en la calle.

Axel Monge celebra que podrá trabajar una hora más a partir de este lunes. Foto: Cortesía

Golpeados

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) considera que la decisión de ampliar solo una hora la restricción vehicular contribuirá muy poco en evitar la pérdida de empleos en el sector privado.

Los empresarios reiteraron que las limitaciones de horario no son el camino para reducir el contagio, para ellos, el camino es acelerar la vacunación. Insisten en que el sector privado formal ha sido muy responsable con la aplicación de los protocolos establecidos y que no se debe castigar más al sector que está haciendo grandes esfuerzos por continuar generando empleo.