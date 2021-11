Comerse un tamal saldrá más caro por culpa de la crisis de los contenedores

Siéntese con calma y haga un presupuesto bien finito para la tamaleada de este año porque es un hecho que cada piña le saldrá entre 200 y 300 colones más cara que la del año pasado.

La crisis mundial de los contenedores, que son los que transportan las mercancías, alimentos y materia prima que el país necesita, es uno de los factores que más está jugando en contra de nuestro bolsillo para la tamaleada 2021.

Además, las mismas ganas nuestras de hacer tamales en diciembre, esas que nos ponen a correr para buscar todo lo que necesitamos para prepararlos, provoca que cada ingrediente sea muy deseado, y usted sabe que cuando muchas personas buscan una misma cosa, pues el precio se dispara.

Archivo Por ahí podría uno hacer tamales pero con menos de todo para que alcancen bastantes. Archivo. (Cortesía)

Olores más caros

El primer leñazo nos lo llevamos cuando don Gerardo Tencio, vicepresidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, nos explicó que por la crisis de los contenedores hay escasez del fertilizante que ocupan los agricultores, tanto así que un saco de fertilizante en junio estaba a 20 mil colones y ya desde setiembre está 32 mil colones, a eso se le debe agregar los subonazos del precio de los combustibles.

“Es un hecho que el chile dulce, zanahoria, culantro, apio, ajos, cebolla, tomillo, orégano, entre otros, van a estar más caros porque si no, pues no salimos los agricultores. Se ha dado un alza exagerada en todas las materias primas porque los contenedores que las traen no están llegando con la urgencia que se necesita y eso provoca menos cantidad y precios más altos”, reconoció don Gerardo.

Como para entender un poquito mejor, don Gerardo nos da un ejemplo: el chile dulce hoy por hoy está en 200 colones la unidad, para los tamales de diciembre es casi un hecho que andará por ahí de 350 colones la unidad o bien tres en mil.

Subirán. El cerdo y el pollo de fijo estarán más caros para los tamales. Archivo. (Cortesía)

Don Gerardo aprovechó para mandarle un mensajito al ministro de Salud, Daniel Salas, ya que considera que ahora se podrá ir al estadio, gritar en conciertos, ir más apretados en buses, pero en las ferias los puestos deben mantener la distancia de 1,8 metros entre uno y otro, algo que para ellos es ilógico porque cada tramo mide 3 metros de frente, eso significa que cada tramero está distanciado 3 metros uno del otro y con eso no se necesita el 1,8 metros de distancia.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, ya alertó que todo lo que tiene que ver con carnes y verduras va para arriba.

“En los últimos días, los productores han sentido el incremento en abonos y concentrados para alimento animal. La reducción de la disposición de contendedores para transportar mercancías; problemas entre países que han restringido el comercio de materias primas como urea y potasio; problemas con llegada de maíz amarillo, trigo y soya, producto de situaciones climáticas que han destruido puertos y han provocado dificultad para cargar barcos y llegar a tiempo con las materias primas, son las principales razones”, alertó el ministro.

El retraso en los contenedores ha aumentado, un contenedor en llegar al país duraba de dos a cuatro meses y ahora está durando entre siete y 12 meses, provocando que el precio de los contenedores pasara de $3.000 (aproximadamente ¢1.900.00) hasta $30.000 (aproximadamente ¢19 millones) cada uno.

Cerdo más caro

Doña Patricia Rojas, directora Ejecutiva de la Cámara de Porcicultores, también nos advierte que la carne de cerdo va a subir tamaño poco. Ella no habla de la crisis de los contenedores, que sí les afectó varios meses del año, pero ya llegó el maíz y la soya que tanto necesitan, para ella el asunto es por la normal realidad de la época navideña.

“No le vemos problemas a que falte la carne de cerdo, esto está confirmado, pero también es un hecho que la carne estará más cara. La posta de cerdo estuvo incluso en ₵2.800 el kilo, ya va por ₵3.200 y de hecho subirá más todavía, cuidado y no llega a ₵4.000 el kilo”, reconoció doña Patricia.

Doña Patricia advierte que mucho tiene que ver con cada carnicería y el leñazo que quieran pegarle a sus clientes, por eso le pide a la gente que compre en carnicerías conocidas, que no se pongan a comprar en lugares a los que nunca van porque podrían llevarse un garrotazo inesperado.

Contados. Mejor hágale buenos números a los tamales que hará porque saldrán más caritos. Cortesía. (Cortesía)

Pollo más caro

El director ejecutivo de la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), William Cardoza, acepta que para quienes son amantes de los tamales con pollo, el asunto también subirá porque este año la materia prima que usan para hacer el alimento de las aves escasea y está carísimo, también por la crisis de los contenedores.

“Nosotros no le llevamos el pulso al precio del pollo, no registramos cuando aumentan o bajan los diferentes cortes, pero sí estamos que para los tamales de diciembre el pollo estará más caro. Ha sido un año difícil para el sector”, aseguró.

Latas se mantienen

Como un buen tamal, dependiendo del gusto, lleva garbanzos, “petipoas”, aceitunas, entre otros productos enlatados, pues le consultamos a la gente de Walmart si esos enlatados también subirán y nos dijeron que ellos se cuidaron mucho de tener siempre en bodegas y que ni van a faltar ni estarán más caros, incluso esperan hacer buenas promos ¡Por dicha!

Para darnos un mejor ejemplo hablamos con la Tamalera Corrales en Aserrí, ahí nos contaron que por estos días ya están sintiendo el garrotazo de los precios altos en todo lo que necesitan para hacer sus tamales. Actualmente la piña está a 700 colones, pero para diciembre es un hecho que estaría entre 900 y 1000 colones, nos explicaron.