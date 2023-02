¿Cómo afecta al país estar en la preocupante lista en la que nos metió la Unión Europea?

Desde este martes 14 de febrero Costa Rica se encuentra en una lista negra de la Unión Europea por no cooperar en materia fiscal.

¿Qué pasa ahora? Costa Rica tiene que cumplir las normas que pide la Unión Europea porque hay inversión de ese continente que viene a nuestro país y eso puede alejarla.

La Unión Europea nos dejó en una lista negra que nos pone en problemas. (Shutterstock)

La primera consecuencia es el deterioro de la imagen de Costa Rica y eso pone en riesgo que podamos tener acceso a los fondos de cooperación europeos en materia ambiental, así como sanciones a las empresas del Viejo Continente que tengan operaciones en Costa Rica.

Ante esto, las empresas de esa región establecidas aquí serán más vigiladas por la Unión Europea, por lo que podrían espantarse y dejarnos sin la posibilidad de crear nuevos empleos o perder algunos ya existentes.

Lo primero que deben hacer las autoridades es ir a negociar más tiempo y lograr con ello que la vuelvan a pasar a la lista gris mientras hacen las correcciones.

Lo otro es ver si justifica las debilidades que le detectaron de forma que no tenga que hacer cambios.

“La legislación desde mi punto de vista está bastante bien ya, y tiene muy buen cumplimiento porque ya somos miembros de la OCDE y por lo tanto cumplimos esas regulaciones y si nos quedara algo pendiente, redactar un proyecto y mandarlo a la Asamblea para que sea aprobado”, explicó Germán Morales, socio director de Grant Thornton, especialistas en materia legal y tributaria.

Agregó que si hay que mandar dicho proyecto, se pretendería tratar de gravar los ingresos que los ticos generan fuera de Costa Rica y que según la UE, deben de pagar impuesto, pero asegurarse que no están haciéndole pagar doble impuesto y para ello deben firmarse acuerdos con muchos países y no es fácil.

“Esto no significa que estas rentas no pagan, sino que tengo que asegurarme que lo hagan. Por ejemplo usted puede tener $100.000 en un banco en Miami y estoy seguro que en esa ciudad el interés que le pagan por ello, ya paga dicho impuesto, por lo que cuando trae ese interés al país, ya no paga, porque ya los pagó en Estados Unidos”, agregó Morales.

¿Cómo llegamos aquí?

En el 2019, la Unión Europea investigó una serie de jurisdicciones fuera de su territorio sobre cómo tenían su régimen tributario y si eran débiles o tenían alguna inconsistencia que generara fuga de la inversión europea hacia esos países.

Después de esos estudios, Costa Rica quedó en un nivel de lista gris y se determinó fiscalmente que nuestro país tiene algunos inconvenientes según la Unión Europea:

Tenemos temas de impuestos que no son del todo claros y se están quedando ingresos producidos en el exterior, que podría ser que no están tributando

Que le falta al país un poco más de claridad de cómo gravar ese tipo de ingresos que están quedando afuera

Costa Rica, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, sí hizo una tarea importante y tiene unas normas antievasión que la Unión Europea pide para que los contribuyentes no deterioren la base de impuestos.

El Gobierno tenía un año para corregir esas fallas y salir de la lista gris, pero no hizo nada, ni pidió más tiempo para lograrlo y este 14 de febrero el país amaneció en esa lista negra.