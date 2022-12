¿Cómo definir los propósitos del próximo año?

Cada año nos fijamos metas y objetivos que queremos lograr con la llegada del nuevo periodo, sin embargo, pocas veces se logran cumplir y en algunas personas esto puede ir mermando su entusiasmo. Para que no le siga pasando, le contamos cómo puede definirlos para que esta vez sí los alcance.

Fíjese metas que busquen una mejora integral de su persona. (KIENGCAN)

Estas intenciones lo que buscan es mejorar en todos los aspectos de nuestra vida (familiar, profesional, espiritual, social, financiera, bienestar y salud), por eso piense claramente lo que quiere y establezca prioridades a corto, mediano y largo plazo.

Ahora bien, si ya definió la meta, considere aquellos propósitos que vayan en la misma línea y ayuden a mejorar de manera integral varios aspectos.

Por ejemplo, su meta puede ser bajar de peso, para ello puede definir una meta de comer comida más saludable, pero a la vez, otra meta puede ser, hacer más ejercicio o actividad física, con ambas complementará su objetivo y será más fácil alcanzarlo.

La psicóloga Milagro Quesada de Coopesain R.L. nos da cinco pasos para definir metas realizables que lo ayuden en este camino:

1. Asesórese antes de definir la meta : es muy importante contar con información precisa o pedir consejos para conocer el tema, conocer los aciertos y desaciertos para proyectar resultados, esto ayudará a asumir el propósito con conocimiento y responsabilidad.

: es muy importante contar con información precisa o pedir consejos para conocer el tema, conocer los aciertos y desaciertos para proyectar resultados, esto ayudará a asumir el propósito con conocimiento y responsabilidad. 2. Tener expectativas realistas: saber hasta donde se es capaz de llegar y qué tanto se desea cumplir esa meta, es importante iniciar con un parámetro bajo para ir incrementando y fomentando ese sentimiento de logro y satisfacción.

Uno de los propósitos que más personas se fjan cada año es hacer ejercicio. (Mayela López)

3. Buscar compañía : es importante contar con un grupo de apoyo que estimule el trabajo en equipo, la empatía y la solidaridad, esto permitirá fomentar el sentido de pertenencia y ayudará a alcanzar los resultados.

: es importante contar con un grupo de apoyo que estimule el trabajo en equipo, la empatía y la solidaridad, esto permitirá fomentar el sentido de pertenencia y ayudará a alcanzar los resultados. 4. Evaluación constructiva: se deben evaluar los resultados ya sea semanal, quincenal, mensual o trimestralmente, esto permitirá llevar un conocimiento real de los logros o aspectos que se deben mejorar. Si no está viendo los resultados, debe hacer los ajustes necesarios.

Ojo, se evalúa la conducta y no a la persona, no se trata de autocrítica. El enfoque de la evaluación es desde lo positivo, los aciertos; no debe generar pánico o ansiedad, debe ser sensible a la situación y realizar cambios con pensamientos positivos en caso que no se esté cumpliendo.

5. Celebración: cada logro alcanzado debe ser motivo de auto celebración, de premiar lo bueno y de visualizar el siguiente paso para obtener los resultados deseados.

“En cada cosa que el ser humano realiza hay un logro, es vital en este proceso identificarlo, celebrarlo y ver cuál es el aprendizaje que deja, para así tener una retroalimentación positiva que permita definir nuevas metas, cambiar o modificar las actuales y así tener una autorregulación y disciplina personal que conlleve al éxito”, agregó Quesada.

Y recuerde, el proceso de mejora y crecimiento no debe detenerse en ningún momento de nuestra vida.

Si al final no alcanzó la meta, analice el porqué no fue posible, y fíjese una nueva y siga intentándolo hasta lograrlo, dijo la especialista.