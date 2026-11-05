¿Cómo eliminar una plaga de hormigas en la cocina con métodos caseros?

Las hormigas en la cocina pueden convertirse en un problema persistente cuando encuentran restos de comida, agua y pequeñas aberturas por donde ingresar a la vivienda.

Para combatir esta plaga no basta con eliminar los insectos visibles. También es necesario limpiar las superficies, retirar las fuentes de alimento y localizar los puntos de entrada.

¿Cómo eliminar las hormigas de la cocina?

Las hormigas son un problema en muchas casas. (Shutterstock)

Una de las primeras medidas consiste en limpiar las zonas por donde transitan con una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Esta solución puede ayudar a alterar los rastros químicos que utilizan para desplazarse.

También es importante guardar los alimentos en recipientes herméticos, retirar las migajas, secar el fregadero y sellar las grietas en paredes y ventanas.

¿Qué remedios caseros funcionan contra las hormigas?

El limón, la canela, la menta y el laurel pueden actuar como barreras disuasorias, aunque sus resultados son variables y no garantizan la eliminación de una colonia.

La mezcla de bicarbonato con azúcar también se menciona como remedio casero, pero no existe evidencia sólida de que elimine eficazmente una infestación.

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Para combatir el problema desde el nido, los cebos para hormigas formulados para uso doméstico suelen ser una opción más eficaz. Deben utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

Si la infestación persiste, puede ser necesario acudir a un servicio profesional de control de plagas.