¡¿Cómo es posible?! Luno, el perro que viajó de Costa Rica a España, lleva seis meses “encarcelado”

Luno, el perrito ecuatoriano que salió de Costa Rica hacia España para reencontrarse con su dueña, Andrea Torres, ya cumplió seis meses de estar “encarcelado”.

La pesadilla del peludito empezó en marzo de este año. Andrea se fue a vivir hace unos años a España y como extrañaba a su perrito, coordinó para que estuviera con ella. Logró que le mandaran el perro a su pareja, que vivía en Nicaragua y ella viajó de Europa a Costa Rica y de aquí a Nicaragua para recogerlo.

El plan era que Andrea --su pareja-- y el can vinieran a Costa Rica y el 14 de marzo, agarraran un vuelo directo hacia España, pero al llegar al país Europeo, las autoridades españolas se dieron cuenta de que a Luno no le habían puesto un chip que es requisito para que una mascota entre a ese país y desde entonces lo retuvieron.

Luno lleva seis meses preso por ingresar a España sin un chip que es requisito en ese país. Foto: Tomada de internet. (Tomada de internet)

Tanto Andrea como Mónica Olivares, abogada española de la Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonados (AGERAA), han hecho de todo para solucionar la situación.

Desde el primer momento se comprometieron a pagar para que le pusieran el chip al animal, pero el Gobierno español ha complicado mucho el caso, al punto de que abrió un proceso judicial y ordenó que se hiciera un juicio para determinar qué pasará con el perrito y para ese juicio ni siquiera hay fecha.

Las autoridades españolas insistían en devolver el animal a Costa Rica, porque de aquí era donde había salido, pero Andrea dijo que no tenía a ningún familiar ni conocido que lo recibiera. La abogada puso un recurso judicial que hizo que las autoridades desistieran, de momento, de esa decisión.

Luego se habló de que el animal debía pasar una cuarentena de tres meses en una perrera para asegurarse de que no tenía ninguna enfermedad, pero ya lleva seis meses en ese lugar y nada que lo dejan salir.

“El perrito sigue retenido y nosotras (Andrea y su pareja) queremos una explicación de todo lo que está pasando, porque a él le han hecho exámenes que han demostrado que está en perfecto estado de salud, entonces lo que no sabemos es por qué es que no lo liberan.

“Nosotras queremos a nuestro perro ya, no sabemos por qué no nos los dan, no sabemos qué le van a hacer, estamos desesperadas, necesitamos apoyo, tendremos que reunirnos y hacer una manifestación para ver si nos dan explicación del por qué no nos dan al perrito”, dijo Andrea.

Andrea sueña con abrazar a su perrito de nuevo y llevarlo a casa. Foto: Cortesía de Mónica Olivares. (Cortesía de Mónica Olivares)

Proceso lento

Mónica Olivares, la abogada de Luno, asegura que se siente decepcionada del actuar del gobierno Español, ya que el que está pagando los platos rotos por tanta ineficiencia es el pobre animal.

“Lamentablemente no tenemos buenas noticias, todo sigue igual, a pesar de la multitud de recursos y miles de folios en la causa judicial.

“Los jueces, fuera de acceder a nuestras múltiples solicitudes de agilización del proceso, cometen errores graves de extensión injustificados de los plazos del proceso y seguimos esperando. No han querido liberarlo hasta que haya sentencia”, manifestó.

Olivares dice que el que Luno esté en una perrera es terrible, porque esos lugares están saturados de animales y cuentan con poco personal, por lo que es probable que el perrito no la esté pasando nada bien.