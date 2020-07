“Yo estoy embarazada, me he sentido estresada. Mis hijas han estado conviviendo con los otros niños. Yo las veo bien de salud, las siento a ver si están calientes o decaídas porque no tengo ni termómetro. Me estresa la alimentación porque vivo sola con mi mamá, no tenemos ayuda ni familia que nos venga a dejar comida al portón, solo tenemos una bolsa de arroz y otra de frijoles y nos restan casi 15 días aquí en cuarentena”, aseguró Elizabeth.