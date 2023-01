¿Cómo le fue a la presidenta de la CCSS haciendo fila en un Ebáis?

La actual presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, se fue sin decir nada a dos ebáis como si fuese un ciudadano más, como si tuviese que sacar cita a ver cómo le iba y se topó con filones desde la madrugada.

Después de la experiencia madrugadora, les dejamos lo que ella misma escribe para luchar con eliminar las filas en los Ebáis, en las cuales ella misma se dio cuenta que el pueblo se expone al crimen, al frío y a todo.

“El día de hoy (jueves 5 de enero) en horas tempranas de la mañana, al ser las 06:00 a.m., visité dos Ebáis del área metropolitana, con el fin de observar la cantidad de personas que esperan ingresar a dichos centros de salud.

A la presidenta de la CCSS no le gustó para nada las filas desde la madrugada en los Ebais. (Alonso Tenorio)

“Lamentablemente seguimos con filas en las madrugadas y la eliminación de ese esquema de atención es un compromiso que he asumido con el presidente de la República y con la ciudadanía. Por ello, he solicitado en los dos lugares visitados, Área de Salud de Montes de Oca, Vargas Araya-Lourdes y Área de Salud Tibás-Uruca-Merced que se busquen alternativas para que los asegurados no se vean obligados a hacer filas en horas de la madrugada, arriesgando inclusive su salud y seguridad física”, empieza explicando la presidenta.

Y vendrá más, doña Marta Eugenia advirtió que seguirá visitando Ebáis.

“A partir de este mes, estaré visitando diferentes Ebáis para buscar mejoras en los esquemas de atención. Uno de los aspectos que podría estar afectando el buen servicio es el no cumplimiento de la jornada laboral por quienes no marcan tarjeta. Por ello, si logro acreditar que los funcionarios incumplen sus horarios laborales, no solo se tomarán las medidas disciplinarias contra los que incumplan sino también contra las jefaturas que lo permiten.

Asegura la presidenta de la CCSS que le meterá mano a las filas para desaparecerlas de los Ebais. (Keyna Calderón para LN )

“La CCSS debe estar al servicio de la ciudadanía y por ello nuestro servicio público debe ser eficiente y efectivo. Procederemos a valorar si fuese conveniente para la atención de los adultos mayores una franja horaria específica. De igual forma, se solicitará a la Contraloría de Servicios y a las juntas de salud que visiten los ebáis para que nos reporten la existencia de filas y buscar las mejores alternativas para eliminarlas.

Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez espera que el EDUS ayude a ser parte de la solución de los filómetros en los Ebais. (Mayela Lopez)

“El EDUS debe convertirse en la herramienta principal para el control de citas y en aquellos casos que por brecha digital no se logre, debemos buscar alternativas diferentes a las filas.

Trabajemos juntos por una CCSS sin filas en todos sus servicios… Esa será nuestra meta prioritaria para el 2023″, asegura.