¿Cómo que pensionada? La burra Chepita sigue muy activa

Desde La Teja les contamos que la burra Chepita estaba pensionada y que por eso este año no la veremos en San José en la procesión del Domingo de Ramos.

Pero la verdad es que nos pusieron una cáscara de banano y nos resbalamos en la nota en la que hablamos del burrito Pepe, el que llevará la imagen del Señor del Triunfo.

“La mamá (de Pepe) ya la pensionamos, ya ella está pensionada poque tiene sus añitos”, afirmaron el 7 de abril durante la conferencia de prensa que organizó la municipalidad de San José junto a la arquidiócesis josefina, para presentar las actividades en la capital durante la Semana Santa.

La Teja logró confirmar que Chepita, la querida burrita que durante 11 años cargó la imagen del Señor del Triunfo, no está pensionada, ni está en Guápiles. Más bien está siendo muy chineada en la comunidad de Guadalupe de Cartago, donde este domingo llevará en su lomo la sagrada imagen.

Don Manolo está muy feliz con Chepita porque es una experta en procesiones. Cortesía. (Cortesía)

Logramos conversar con don Manolo Retana Rodríguez, un católico de 83 años y quien tiene mucho tiempo de encargarse de prestar el burrito que lleva al santo en la procesión del Domingo de Ramos.

Don Manolo ama los animalitos y nos contó que ya tiene un mes de tener a Chepita en Guadalupe de Cartago.

“Cuando comenzó la pandemia a mí se me murió la burrita que tenía la plaza fija en las últimas seis procesiones (Camila). No había podido conseguir ninguna burrita con la gente de la comunidad, ni en todo Cartago, por eso busqué y busqué y me hicieron el gran favor de prestarme a Chepita”, dice.

“Claro, yo me asombré todo porque Chepita en San José es muy querida. Al mismo tiempo me puse muy contento porque con Chepita no hay nada que preparar. Ella ya se sabe todo perfecto porque tiene una gran experiencia. Es bien humilde, mansita y le encantan los niños. Es perfecta”, comentó don Manolo.

Este brumoso está más que feliz porque le prestaron la burrita y eso le sirvió para apurar otros detalles de la procesión.

“Está pura vida esa burrita, bastante bien, puedo decirle que estamos a cachete con ella. Le probamos la montura y se comportó muy mansita; la probamos ya con la imagen y se comportó igual, tranquilita y sabiendo qué hacer… Chepita me demostró que es una experta”, agregó.

Chepita hará la procesión del Domingo de Ramos por primera vez en la parroquia de Guadalupe de Cartago. Tomada de Facebook. (Cortesía)

Este domingo 10 de abril es la procesión del Domingo de Ramos, en la parroquia de Guadalupe de Cartago arranca a las 9:30 a.m. desde la filial, que está en el sector brumoso conocido como Santa Ana. Ahí mismo será la bendición de las palmas.

Se espera que los peregrinos y Chepita --con la imagen del Señor del Triunfo en su lomo-- lleguen a la parroquia guadalupana antitos de que inicie la misa de 10 de la mañana.

“La burrita lo entiende todo perfecto, no le tiene miedo a la gente, que eso es lo que ocupa uno, que se comporte ante tanta gente, y se nota que sabe a lo que va. Lo único que he tenido que hacerle es darle comida, cariño y agua”, explicó don Manolo.

La comunidad de Guadalupe de Cartago está feliz de tenerla en su procesión. Don Manolo nos explicó que él es responsable de prestar al burrito para el Domingo de Ramos desde 1975.

El primero que llevó fue Jacinto, comenzó a los 11 años y lo hizo durante 29. Al fallecer Jacinto se compró una mula, pero le salió bien mula, o sea, rebelde y tuvo que comprarse otra.

Así fue como llegó Camila, que duró 11 años y fue la que falleció a inicios de la pandemia. La vacante que dejó es la que cubre con mucho cariño Chepita, pero es en calidad de préstamo. El próximo lunes 11 de abril ya don Manolo debe devolverla.

Don Moisés Leiva tiene 58 años, es católico, vive en Guadalupe de Cartago y disfrutará la procesión; él nos comentó: “Estamos demasiado contentos con Chepita, hay una gran alegría y ya deseamos que sea el Domingo de Ramos.

Chepita cargó 11 años la imagen del Señor del Triunfo, por eso sabe muy bien lo que debe hacer el 10 de abril. Archivo. (Diana Mendez.)

“En verdad que la comunidad se alegró con la noticia de la llegada de esta burrita. La procesión del domingo es muy esperada porque la imagen del Señor pasa por muchas casas y la gente sale a verla y a agradecerle”.

Le consultamos a la muni josefina sobre el tema de Chepita que no está pensionada, pero nos dijeron que no sabían nada. Bueno, ya La Teja les informó.