“El asunto es que mientras se procesan las muestras ellos deben cumplir aislamiento. No podemos internarlos porque no hay criterio para hacerlo, no son personas que puedan esperar en espacios determinados porque tienden a movilizarse mucho, no podemos dejarlos ir porque no tienen un domicilio a donde llegar y donde podamos notificarlos cuando esté los resultados de las pruebas y tampoco tienen teléfonos fijos o celulares para darles los resultados. Es en esos momentos que entramos en función nosotras las trabajadoras sociales, cada una aporta lo suyo; dinero, gasolina, comida y buscamos lugares para que pasen el tiempo mientras está listo el resultado” destacó la funcionaria.