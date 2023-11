¿Cómo vemos los ticos a los adultos mayores? Vea qué interesantes resultados dio estudio de la UNA

Por un lado, vemos a nuestros adultos mayores como personas sabias, por el otro, sentimos que son como chiquitos. Esa es una realidad que nos muestra este miércoles 8 de noviembre el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) y el Programa de Envejecimiento de la Universidad Nacional (UNA).

Este equipo de trabajo realizó una encuesta llamada: “Percepciones sobre las personas adultas mayores en Costa Rica, 2023″. Esta encuesta demuestra que la mayoría de los ticos creemos, entre otras cosas, que nuestros adultos mayores sufren de depresión y son frágiles y vulnerables, además, que son como niños.

La encuesta de la UNA evidencia que los jóvenes no se preparan para la vejez. (Shutterstock)

Además, el estudio confirma que la mayoría de los ticos creemos que nuestros ciudadanos de oro sí pueden aprender cosas nuevas como involucrarse con la tecnología, un nuevo idioma o un curso de algo que jamás estudiaron.

Esta encuesta estuvo a cargo de dos profesionales de la UNA, Noelia Alfaro Vargas, coordinadora-investigadora y Gisella Segura Espinoza, investigadora. La gran mayoría de costarricenses vemos a los adultos mayores como personas cariñosas y sabias.

Ante la afirmación: “Las personas adultas mayores siempre están enfermas”, hubo una mayoría de ticos que se mostraron “muy en desacuerdo o en desacuerdo”, sin embargo, también hubo una cantidad importante de personas que estuvieron “de acuerdo o muy de acuerdo”.

Llama la atención de la encuesta del IDESPO-UNA que más de la mitad del país, asegura que sí se prepara para la vejez, además, llama también la atención que casi un 40% de los ticos no se preparan para esa etapa de la vida.

Los ticos entre 18 y 35 años, prácticamente están tablas, o sea, 50-50, en las respuestas de si preparan o no para la vejez. Ya la gente entre 36 y 50 años va sintiendo más preocupación por la vejez en un 60-40 y, entre los 51 y los 64 años la preocupación es muy grande, es del 75-25.

Pero, ¿de qué forma se prepara para la vejez? Frente a esta pregunta los ticos tenemos como prioridades últimas prepararse espiritualmente, aprender cosas nuevas y consolidar buenas relaciones con la gente a mi alrededor.

El primer lugar de esa preparación para la vejez lo ocupa el hacer ejercicios, o sea, cuidar la salud física, el segundo lugar es de preparación económica y el tercero, cuidar la salud mental.

El tico sí cree que los adultos mayores están llenos de sabiduría. (Shutterstock)

¿Qué significa ser una persona adulta mayor? Fue la pregunta, los ticos respondieron: “persona con experiencia, conocimiento y sabiduría”, en primer lugar. En segundo lugar, respondieron dando una edad en específico; en tercer lugar, respondieron creyendo que ser adulto mayor tiene que ver con el deterioro de la salud y en cuarto lugar que son personas que dependen, ocupan cuidados y paciencia.

“Alrededor del 50% de las personas entrevistadas señalan que en Costa Rica no se respetan los derechos de las personas adulta mayores y que no se cumplen las leyes dirigidas hacia esta población. Y casi el 60% señalan que las personas jóvenes no tratan con respeto a las personas mayores”, advierte el estudio.