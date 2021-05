“Me gusta cantar, no sé si lo hago bonito o feo, pero me gusta cantarle a Dios, a la vida. No hice la canción pensando en que pegara, para nada creí eso, todo esto me ha tomado por sorpresa. Le agradezco a Dios que mucha gente me dice que la canción les gusta y les ayuda a protegerse más y mejor del contagio, ese era el objetivo.