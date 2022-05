Comunidades aprenden a convivir con jaguares y pumas sin dañarlos

Hace cinco años que Jorge Viales, vecino de El Gavilán, en Dos Ríos de Upala, se llevó un sustote mientras recorría una parte montañosa de su finca junto a su hijo Jesús, entonces de 14 años.

Jorge Viales coloca una cámara trampa para monitorear a los animales silvestres. (Cortesía )

En un árbol estaba subido un jaguar negro que, al verlos, se alejó.

“Esa es la única vez que me he topado con uno de los felinos que viven o transitan por mi propiedad, pero antes me mataron como diez perros, cinco terneros y tres caballos pequeños”, recuerda.

“Lo único que me pasaba por la mente era deshacerme de quien estaba haciendo daño, por fortuna, nunca maté a ninguno”, dice el finquero.

Hoy lo ve todo de otra forma gracias a una capacitación que le dieron. Al principio no era consciente de la situación de los felinos silvestres del país --jaguares, pumas, ocelotes, cauceles, tigrillos y yaguarundis-- e imagina que no tenían mucha comida en la montaña porque no estaba tan protegida, por eso llegaban a las fincas en busca de alimento.

La capacitación que llevó don Jorge se inició hace cuatro años y el finquero ha notado la disminución en las muertes de sus animales y un cambio en el comportamiento de los felinos.

“Hemos ido conviviendo poco a poco con ellos y aprendiendo a conocer cómo son y su manera de vivir”, explicó Viales, quien tiene una finca de 60 hectáreas que pega con el Área de Conservación Guanacaste.

Isabel González, emprendedora de Dos Ríos de Upala. (Cortesía )

Viales se ha encontrado muchas huellas de jaguares de todos tamaños en los senderos de la montaña y además instaló cámaras trampa, con las cuales han sido grabados --además de jaguares-- algunos pumas y dantas.

“Trabajamos con Gente y fauna y Confraternidad guanacasteca, asociaciones que están en la protección de los felinos y tenemos cuatro años de trabajar en la capacitación, orientación, el manejo y colocación de cámaras trampa para monitorear la fauna que tenemos en el área montañosa, que en mi propiedad son unas catorce hectáreas”, contó Viales.

Buscar al que sabe

Ahora don Jorge les aconseja a quienes viven en comunidades donde hay felinos silvestres que aprendan a convivir con ellos y les pidan ayuda a quienes estén capacitados como los de las áreas de conservación, Gente y Fauna y la Asociación Amigos de los Felinos.

Estos grupos colaboran en la organización de comunidades para, por ejemplo, colocar cercas eléctricas adecuadas para que los felinos de la montaña se alejen de las propiedades donde la gente cría animales.

Buscan amigos de los felinos

Este lunes 2 de mayo se abrió la inscripción para el concurso Amigos de los Felinos, que busca comunidades que quieran apuntarse en saber sobre estos animales y protegerlos. Hay tiempo hasta el 22 de junio para apuntarse.

“Al participar en el concurso se está compitiendo por una gran oportunidad: la incubación de negocios en combinación con esfuerzos de monitoreo ecológico que contribuyan a construir prosperidad en las comunidades”, dijo Ronit Amit, coordinadora de la iniciativa e investigadora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la Universidad de Costa Rica.

La idea es que en esa comunidades puedan darse iniciativas relacionadas con los felinos y que los pobladores les saquen provecho.

Pueden participar personas que pertenezcan a una organización comunal creada al amparo de la ley N°3859 (sobre Desarrollo de la Comunidad) o a una agrupación comunitaria organizada.

Hay dos categorías: una es “Queremos ser amigos de los felinos”, dirigida a personas de comunidades que hasta ahora no han usado buenas prácticas para convivir con esos animales silvestres y quisieran hacerlo motivadas por el concurso.

Yamileth Pérez, presidenta de la asociación Amigos de Felinos junto a Natalia Valverde y Xinia Villarreal de Upala. (Cortesía )

La otra categoría es “Ya somos amigos de felinos”, enfocada en gente de comunidades que ya saben cómo es convivir con esos bellos animales y desean ser reconocidas por su esfuerzo y buen ejemplo.

Los ganadores de cada categoría se sumarán a la Asociación Amigos de Felinos como modelos de que sí se puede convivir con la vida silvestre.

Los ganadores recibirán capacitaciones, cámaras trampa para labores de monitoreo ecológico y computadoras, entre otros.

Israel Lara y Nuria Baltodano, las comunidades se benefician con la comercialización de artículos relacionados a los felinos. (Cortesía )

Por su parte, el artista Carlos Hiller donará un mural original para un espacio comunitario.

Para participar hay que llenar el formulario de inscripción que se podrá descargar en el sitio web amigosdefelinos.com/concurso, si tiene dudas de cómo hacerlo llame o escriba por Whatsapp al 8803-3362 o en el perfil de Facebook o de Instagram Amigos de Felinos.

Según Yamileth Pérez, presidenta de la Asociación Amigos de Felinos, la idea del concurso surgió del querer extender el proyecto del sello (la marca) a otras comunidades en el país.

La asociación comercializa una amplia variedad de productos relacionada con los felinos, como se puede ver aquí https://www.facebook.com/AmigosdeFelinos/shop/

El sello Amigos de Felinos nació como un proyecto piloto en tres comunidades de Upala: Dos Ríos, Gavilán y Buenos Aires, todas en las faldas del volcán Rincón de la Vieja.