Con 11 años, lo desahuciaron 2 veces, le hicieron 32 operaciones y recibirá la Antorcha de la Independencia

Después de que lo desahuciaran 2 veces y le hicieran 32 operaciones, Jeikel Álvarez Castillo recibirá la antorcha de la Independencia para el Hospital de Niños, este 14 de setiembre, a eso de las 5:35 de la tarde.

Les estamos hablando de un verdadero guerrero y triunfador de la vida, que además es un gran patriota.

Jeikel mismo nos confirmó que para este 14 de setiembre, cumpliría 11 meses y 7 días de estar internado en el hospital de Niños, pero usted lo verá recibir la antorcha feliz de la vida porque si hay algo que lo caracteriza es que siempre tiene una sonrisa para regalar.

Don Leonel Álvarez, el papá, está completamente seguro de que su hijo es un verdadero milagro de Dios y bueno, cuando le agregamos que Jeikel, de puritica casualidad (¿o le decimos Diosidad?), nació exactamente el 2 de agosto del 2013, justo el día de La Negrita, la virgen de los Ángeles.

Este 13 de setiembre, después de estar internado casi un año, a Jeikel le dieron la salida del hospital de Niños, de acuerdo a lo que nos confirmó el papá con una alegría que es imposible de explicar.

Jeikel Álvarez Castillo es un guerrero de la vida

El pequeñito pasó antes unos días en Casa Ronald McDonald, en el Paseo Colón, que es un edificio convertido en un “hogar lejos de casa”, que ayuda a familias de zonas lejanas de San José que necesitan el hospital de Niños y no tienen la plata para pagar un hotel mientras el hijo está internado o en tratamientos.

Ahora sí, les contamos lo que, gracias a Dios, ya se convirtió en “prueba superada” para Jeikel. El 18 de setiembre del año pasado, en Santa Rosa de Pocosol (San Carlos) se cayó mientras manejaba bicicleta y la manivela se le metió en estómago.

No parecía que le había pasado nada, pero igual se lo llevaron al hospital de la zona. El 19 de setiembre Jeikel colapsó porque se le reventó el duodeno (primer pedacito del intestino delgado) y a partir de ahí comenzó una tremenda guerra por parte del niño que lo hizo ganarle a 32 operaciones y resistirse a 2 ocasiones en que los doctores lo desahuciaron totalmente.

“A pesar de que me desahuciaron dos veces y me operaron en 32 ocasiones, ya gracias a Dios todo eso pasó. Ahora más bien los invito a todos para que este 14 de setiembre me acompañen con la antorcha de la Independencia que voy a llevar”, comentó con una sonrisota este guerrerito.

Dubank Ruiz Chávez, estudiante de décimo Año del Colegio Técnico Profesional de Barrio Irvin, Guanacaste

Imagina, crea y crece en libertad

La Antorcha de la Independencia inició su recorrido por el país este viernes 13 de setiembre alrededor de las 11 a.m., en celebración del 203 aniversario de la Independencia, bajo el lema: “Imagina, crea y crece en libertad”.

Dubank Ruiz Chávez, estudiante de Décimo Año del Colegio Técnico Profesional de Barrio Irvin, el primero en correr con el fuego libertario. (Cortesía)

La llama ingresó a territorio nacional en manos de Dubank Ruiz Chávez, estudiante de Décimo Año del Colegio Técnico Profesional de barrio Irvin, un joven destacado en deportes, como baloncesto, voleibol, atletismo, y ganador de la medalla de plata en Juegos Nacionales en Beisbol.

Él fue el primero de aproximadamente 22 mil estudiantes que llevarán el fuego en un recorrido de poco más de 378 kilómetros, desde Peñas Blancas hasta Cartago.