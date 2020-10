"Uno de los días que yo tuve más ansiedad por el aislamiento, me comuniqué con Carmen y ella me animó, habló bastante conmigo, me dio consejos y recomendaciones. Siempre lo hizo con voz llena de calma, de tranquilidad y me dijo que iba a estar para cuando yo la ocupara, yo lo que tenía que hacer era escribirle o llamarla a su celular”.