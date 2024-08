Con dos brujas le tiramos el tarot al clásico ¿quiere saber quién ganará?

A doble bruja le tiramos las cartas del tarot al clásico de clásicos del fútbol de Costa Rica entre Saprissa y Alajuelense y salió un ganador para este partidazo que se juega el próximo domingo 1 de setiembre a las 4 de la tarde en Alajuela.

Con dos brujas le tiramos el tarot al clásico y nos dijeron que Saprissa tiene todo para ganar, pero le costará mucho y será un partido de mucho pleito. (JOHN DURAN)

Mithzi Bonilla, una bruja tarotista de tres generaciones, muy querida y seguida en redes sociales como Mithzi-Tarot y también la bruja Karolina Carmona, se encargaron de barajar y tirar el tarot. Mithzi se las tiró a Saprissa y Karolina a la Liga.

Antes de que brinquen, ni a Mithzi ni a Karolina les gusta el fútbol, es más, nos confesaron que saben poco o nada del deporte rey.

La tirada de cartas fue este viernes 30 de agosto para estar a pocas horas del partido y que las vibras estuvieran bien fresquitas, tal y como nos lo explica Mithzi. Fue como a las 10:30 de la mañana, estaba el cielo nublado y hasta llovió un poco.

Las brujas Mithzi-Tarot (de negro) y Karolina Carmona, nos tiraron las cartas del tarot. (Eduardo Vega Arguijo)

Empezó Mithzi con las cartas para Saprissa y de buenas a primeras nos dijo que los morados no la van a tener nada fácil, que el partido será muy enredado, con mucho pleito y que notó una gran tristeza en el técnico Vladimir Quesada.

Le tiramos las cartas del tarot a Saprissa para el clásico

“De acuerdo al tarot veo que los de Saprissa llevan las de ganar, pero veo como que hay problemas, riñas, no se ponen de acuerdo. Veo mucha discusión con el rival y entre los mismos jugadores y eso los va a desconcentrar mucho.

Con dos brujas le tiramos el tarot al clásico; Mithzi-Tarot con estas dos cartas, el carro a la par del mago, confirman que Saprissa tiene todo para ganar, pero le costará mucho. (Eduardo Vega Arguijo)

“El tarot me hace sentir que será un clásico de un gran pleito. Hay algo fuerte. Habrá mucho disgusto. Veo la parte del técnico de Saprissa (Vladimir Quesada) como con pelea también. No veo fluir bien el partido. Saprissa podría ganar, las cartas muestran que tiene todo para salir adelante, pero hay dificultades, falta de concentración y por eso hasta podría complicarse ese triunfo”, es el análisis que hace Mithzi.

-¿Gana Saprissa?

“Sí. Las cartas se acomodaron para demostrar que tienen todo para ganar; sin embargo, quiero recordar que veo muchos problemas entre el grupo que los pueden desconcentrar. Veo también al técnico tomando malas decisiones durante el partido y eso también podría complicarles el triunfo. Repito, digo sí al triunfo de Saprissa siempre y cuando no pierdan la concentración y eviten peleas”, responde Mithzi.

La estrella a la par del tres de copas habla de sueño cumplido, de éxito. Estas cartas le salieron a los morados. (Eduardo Vega Arguijo)

Mal la Liga

Le tocó el turno después a Karolina ,quien le tiró las cartas del tarot a la Liga y en las tres primeras cartas ya nos estaba diciendo que veía mucho bloqueo para el equipo rojinegro en el clásico.

La tarotista vio que el equipo luchará por mantener su equilibrio, pero aparecen problemas y muchos.

Le tiramos el tarot a la Liga ¿ganará el clásico?

“Salieron muchas cartas en contra de la Liga, mucho sufrimiento, mucho bloqueo. Aquí me salió la carta del diablo y del 8 de espada y eso junto me confirma que la Liga no va a ganar el clásico. Ellos tratarán de ganar, pero no ganarán, incluso les costará ponerse de acuerdo dentro de la cancha.

Muchas cartas llenas de espadas para la Liga por eso Karolina no vio el triunfo manudo por ningún lado. (Eduardo Vega Arguijo)

“Durante el juego en la Liga tomarán decisiones que al poco tiempo se darán cuenta que no fueron las correctas. No ganará Alajuelense, al contrario, sufrirá mucho durante el partido. Tantas cartas con espada me dejan claro los obstáculos energéticos. Hay dos cartas que están claras y que salieron juntas, la torre caída y la del dolor, eso me confirma el dolor, sufrimiento y mucha desilusión”, aseguró Karolina.

Todas esas cartas son negativas y le salieron a la Liga. Los rojinegros la tendrán muy difícil en el clásico. (Eduardo Vega Arguijo)

¡Se va!

Como el ambiente para el técnico Vladimir Quesada está muy complicado, ya que hay morados que quieren que se vaya y otros que se quede, le pedimos a Mithzi-Tarot que le tirara las cartas al entrenador morado y les contamos que fue una tirada de cartas con respuesta de camerino.

Justo cuando Mithzi estaba barajando el tarot una carta saltó. Nos explica la experta tarotista que cuando eso pasa es que el propio tarot quiere decir algo de forma contundente antes de tirar las cartas. Ella dejó esa carta afuera del mazo, siguió revolviendo y después tiró una segunda carta. Nada más. No ocupo más que dos cartas.

Con solo dos cartas, una muestra alguien que se va y la otra sueños, pero salió boca abajo, o sea, sueños que no se dan alguien que se va. Le salieron esas dos cartas a Vladimir. (Eduardo Vega Arguijo)

“¡Se va!” Dijo Mithzi con total seguridad. “Me salió la carta de espadas en donde se ve una persona que se va con mucho dolor y también salió la carta de la estrella, que habla de nuevos comienzos, de ilusiones, pero me salió al revés, eso indica que alguien abandona un sueño.

El tarot nos dice si Vladimir Quesada seguirá o no en Saprissa

“Con solo dos cartas puedo asegurar que Vladimir se va. Cuando el tarot habla tan claro una no puede seguir tirando cartas, se debe parar de una vez porque la respuesta llegó clara. Se va. Siento con las cartas que ya él (Vladimir) está pensando en irse”, confirmó Mithzi quién advierte que el adiós de Vladimir se daría tras el clásico.