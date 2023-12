Con el eclipse volvimos a ver para el cielo y con las renuncias del Gobierno le pedimos al cielo

En el 2023 volvimos a ver al cielo para maravillarnos con un espectacular eclipse y con las renuncias y troles del Gobierno también vimos hacia arriba, pero para pedirle a Diosito.

El 2023 estuvo bien surtido, tuvimos de todo troles, renuncias, escándalos políticos, buenas noticias, como el rebajo del marchamo, y la naturaleza nos premió con un eclipse.

Sin mucho rodeo empezamos con un resumen de lo más sonado del año.

Solo duran 183 días

Si hay algo por lo cual el gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado en este 2023 es por mantener el ritmo de renuncias de sus piezas claves en el segundo año de su administración.

Hasta el momento que sale esta nota hablamos de 39 renuncias de gente en puestos importantes, pero el rancho está ardiendo, así que es posible que a la hora de publicar este resumen anual otro ministro, viceministro, presidente ejecutivo o responsable de una dirección cante viajera.

La naturaleza nos regaló un espectáculo maravilloso. (Marvin Caravaca)

El mismo 29 Informe del Estado de la Nación alzó la voz para advertir, desde el propio primer año de gobierno, que la administración de Chaves es el de más salidas de jerarcas en casi 20 años.

“La rotación ministerial en el primer año del gobierno actual es alta, como lo ha sido la de las administraciones en época multipartidista (o sea, del 2002 en adelante). Además, si se consideran los puestos de viceministerios y presidencias ejecutivas, también nombradas por el presidente de la República, se trata de la rotación más alta en 17 años.

“Cuando se calcula la cantidad de días que se mantuvieron en el cargo las personas que fueron reemplazadas, la administración Chaves sobresale por ser el gobierno en el que los jerarcas duran menos días en sus cargos, en promedio 183 días”, explica el Estado de la Nación.

A Chaves no le duró ni una semana el viceministro de Cultura y Juventud. La administración arrancó el 8 de mayo del 2022 y ya para el 13 de mayo renunciaba Ricardo Seravalli. A partir de ahí el asunto de las salidas no ha parado.

El politólogo Gustavo Araya analiza tanta salida en la presente administración: “Eso tiene dos explicaciones: la primera es que el gobierno no tiene una hoja de ruta clara, un rumbo definido, por eso cambian y cambian las figuras porque a cada rato cambia el rumbo.

Melvin Chaves Duarte, viceministro Académico del Ministerio de Educación Pública (MEP), renunció el pasado 30 de noviembre. (Alonso Tenorio)

“Como gerente (el presidente) no sabe para dónde va, sucede que el personal no tiene apego sobre ningún objetivo, ya que nadie sabe realmente para dónde se va porque cambia constantemente la ruta de acuerdo al estado de ánimo”.

El 2023 arrancó cargado de troles

Ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento de partidos políticos, Alberto Jesús Vargas, quien inventó en la red social Facebook al personaje Piero Calandrelli, confirmó el pasado mes de enero que existía una red de troles y que él formó parte de esa red entre setiembre y diciembre del 2022.

Vargas también aseguró que el grupo de troles los coordinaba el creador de contenido Robert Junior y en esa red estaban varios periodistas de medios digitales del país. Mientras aseguraba la existencia de la red, Vargas incluso lloró porque recibió hasta amenazas por confirmarse como un trol.

Alberto Vargas Zúñiga, creador del trol Piero Calandrelli, destapó el tamal de la red de troles. (Alonso Tenorio)

Es cierto que la bronca de los troles arrancó en diciembre del 2022, pero fue este año que Vargas visitó la Asamblea Legislativa y soltó toda la sopa. Supuestamente a él le pagaban ¢145 mil por semana para ayudar a que Chaves fuese presidente atacando a la prensa y a los partidos de oposición en redes sociales.

Se puede decir que cuando Vargas cantó sin guitarra el tema de los troles se armó un broncón nacional, pero no fue tan grande como cuando él mismo aseguró, también ante los diputados y esa misma comisión, que la ahora exministra de Salud, Joselyn Chacón, lo había contratado para atacar a la prensa.

Ahí sí cogió buen fuego el tema que estuvo en boca de todos por varias semanas más. Joselyn Chacón desmintió a Vargas y después confirmó que sí le había hecho pagos a Vargas, pero fue para una supuesta campaña de Salud.

La bronca fue cogiendo fuego a tal punto que casi un mes después de las declaraciones de Vargas, la ministra Chacón renunció a su puesto asegurando “motivos personales y de fuerza mayor me mueven a presentar esta renuncia irrevocable a dicho cargo”.

Para que no se nos olvide, los troles son personajes inventados o reales que se encargan de atacar por redes sociales a quien sea mientras les paguen buena platica.

Como Alberto Jesús Vargas destapó la olla de troles al servicio del partido que hoy gobierna el país, la supuesta red de troles ahora está bajo la lupa del propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El país aprendió este 2023 sobre troles y lo que hacen en redes sociales si se les paga puntualmente. (Captura de pantalla)

“Respecto al aparente uso de troles por parte de partidos políticos o candidaturas en las Elecciones Nacionales de 2022, este Departamento cuenta con una investigación administrativa preliminar sobre ese particular, abierta el pasado 4 de enero de 2023, titulada “Presunta prestación de servicios irregulares de publicidad y divulgación de información falsa en redes sociales mediante el perfil del personaje Piero Calandrelli” durante el proceso electoral nacional de 2022″, explicó Ronald Chacón, director del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

El tema se ha llevado todo el año. A finales de octubre pasado Calixto Chaves, quien fue jefe de campaña de Rodrigo Chaves, confirmó la existencia de una casa en San Pedro en la cual se llevaba la comunicación del candidato a presidente Rodrigo Chaves.

Se dice que esa casa era para que la red de troles trabajara. Todavía el asunto no termina, llegará hasta el 2024 y cuidado si no hasta más allá.

Ni 27 jonrones salvaron a Joselyn Chacón

La doctora Joselyn Chacón, de 31 años, fue la jefa de campaña de Rodrigo Chaves y cuando éste llegó a la presidencia del país la nombró como ministra de Salud, puesto en el cual duró nueve meses, los cuales estuvieron cargados de polémicas con temas, por ejemplo, como la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla y la vacunación contra el covid-19.

Pero dejemos todos los temas polémicos de Chacón a un lado y concentrémonos en el que realmente provocó su renuncia: el supuesto pago de dinero al trol Alberto Jesús Vargas, quien inventó en Facebook al personaje Piero Calandrelli.

Por más que la defendió y aseguró que seguiría en su puesto, el presidente Chaves tuvo que aceptar la renuncia de Joselyn Chacón. (Rafael Pacheco Granados)

Fue Vargas quien le dijo al país por primera vez que Chacón supuestamente le había pagado para que fuera trol y atacara a varios periodistas. A partir de ahí hasta el mismísimo presidente Chaves defendió a su ministra.

Sin embargo, cuando ella fue a comparecer ante la comisión de financiamiento de partidos políticos hizo una clase de sancocho con sus declaraciones que, hasta el mismo fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, pidió al director de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, copias certificadas del acta y la grabación de la comparecencia de Chacón.

La entonces ministra aceptó ante la comisión legislativa que sí le pagó a Vargas por medio de su chofer personal del ministerio de Salud (Richard Gutiérrez Cuesta). Reconoció que Vargas colaboró en la campaña presidencial de Rodrigo Chaves y confirmó que ella sabía bien que Alberto Vargas era el trol Piero Calandrelli.

En un momento Joselyn Chacón dijo que la platica que le dio a Vargas era para una campaña de vacunación para los niños y también que darle platica a Vargas tenía un “componente de lástima” porque él la estaba pasando mal económicamente.

Chacó se embarrialó más cuando dijo que el dineor que soltó no fue para lastimar a ningún diputado, pero “a los medios (de comunicación) sí”. Un mes después de la comparecencia ella tiró el tapón y renunció en febrero de este año.

Según un audio de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en esta foto la exministra de Salud y el presidente Chaves, firmaron un decreto que no había sido redactado el 8 de mayo del 2022.

Para el presi Chaves la salida de Chacón fue muy dolorosa ya que como él mismo dijo: “ella había logrado de mayo a febrero 27 jonrones”, o sea, 27 buenas gestiones, según él.

“Quiero agradecerle estimado señor presidente la honorable oportunidad brindada a esta servidora para desempeñarse como ministra de Salud. Motivos personales y de fuerza mayor me mueven a presentar esta renuncia irrevocable a dicho cargo.

“Luego del fallecimiento de mi amada madre deseo disfrutar de mi familia alejada del escarnio público”, dice la carta de renuncia de Joselyn, la cual llegó mientras en los diputados trabajaban en una moción de censura para ella.

Rebaja del marchamo nos dio un buen respiro

Si hay algo que tenemos que agradecerle al 2023 es que el pago del marchamo realmente sufrió una rebaja que nos dio un buen respiro económico en las billeteras de quienes tienen un carrito.

Quien tuvo la idea de bajarle al marchamo fue el diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, quien por cierto tuvo que pagar más de marchamo 2024 que lo que pagó en el 2023, o sea, tuvo la idea, muchos se beneficiaron y él no.

El diputado Jorge Dengo fue quien presentó el proyecto de ley para bajar el monto del marchamo. (JOHN DURAN)

En noviembre pasado cuando lo entrevistamos confirmó que el marchamo le subió unas siete tejas y que en total tenía que pagar más de un millón de colones.

Nos duele que a Dengo le haya subido el pago del marchamo y al mismo tiempo celebramos su proyecto de ley porque quienes tienen un carro con valor fiscal de un millón de colones pasaron de pagar ¢40.780 a ¢24.790.

A los carros con valor fiscal de tres “melones”, el pago pasó de ¢79.230 a ¢39.790 y los que tienen valor fiscal de cinco millones de colones, pasaron de ¢143.705 a ¢78.790.

¿Lo reconocen en la calle por el proyecto de ley del marchamo? Le preguntamos.

“Sí, me he topado gente en el supermercado, tomando café, que me pregunta si soy yo. Ha sido una bonita experiencia, también me han escrito por redes sociales y la mayoría de los mensajes han sido muy positivos.

Pegar la calcomanía del marchamo 2024 le dolió menos al bolsillo este año. (Jose Cordero)

“Le diría que ocho de cada diez mensajes son muy positivos, obviamente en temas de plata siempre es una cuestión de gusto del cliente, hay algunos que no están tan contentos con la rebaja, piensan que pudo haber sido más, pero bueno, esto es lo mejor que pudo salir del consenso y del acuerdo entre todas las fracciones.

“A mí me hubiera gustado, personalmente, que fuera más la rebaja, como lo decía la propuesta inicial que nosotros llevábamos. Era muchísimo más agresiva, pero bueno, es un buen paso en la dirección correcta”, nos respondió el diputado a mediados del pasado mes de noviembre.

El cielo nos maravilló a todos

El sábado 14 de octubre Costa Rica y gran parte del continente americano, elevó su mirada al cielo para maravillarse con el eclipse anular de Sol que le cambió la rutina a prácticamente todo el país

Las familias se reunieron, las playas del Caribe se llenaron de turistas nacionales e internacionales que aprovecharon el eclipse para darse una escapadita al mar.

Los esposos Juan José Padilla y Karla Ramírez, disfrutaron del eclipse afuera de la iglesia una vez que se casaron. (Cortesía )

A las 10:15 de la mañana comenzó un eclipse que atrapó la atención de los ticos porque se vivió en medio de un día soleado y, al menos en el Caribe, con pocas nubes. Poco a poco la luna se le fue metiendo al sol y, al mismo tiempo, paso a paso niños, jóvenes y adultos de las siete provincias aprovechaban para disfrutar del fenómeno celestial.

A eso del mediodía la Luna tapó casi totalmente al Sol y el día se oscureció, pero no como si fuera de noche, como sucedió con el eclipse de 1991 que muchos recordaron.

En Manzanillo conocimos a don Jorge Saborío, de Aserrí, y don Roberto Araya, de Cartago, quienes de última hora alistaron maletas y viajaron al Caribe para ver el eclipse.

“Salimos a la una de la madrugada de Cartago y Aserrí, y con lo que vimos al mediodía supervalió la pena. Realmente fue un espectáculo, lo precioso que se vio el eclipse al mediodía valió todo: la trasnochada, el sueño, la manejada. En verdad tomamos la mejor decisión”, nos contó don Jorge.

Hasta medio milagroso nos salió el eclipse porque la Cruz Roja nos confirmó que el 14 de octubre pasado, hasta las 4 de la tarde, no tuvieron reportes de violencia en Limón.

Esta postal la logró nuestro compañero fotoperiodista, Rafael Pacheco, desde la playa Manzanillo en Limón. (Rafael Pacheco Granados)

Eso no es todo, el eclipse dio para mucho más que ponernos a ver para el cielo, también alcanzó para que Juan José Padilla y Karla Ramírez, se casaran ese mismo día en la iglesia de San Diego de Tres Ríos, en Cartago.

La pareja estaba tan contenta que hasta publicaron sus fotos en redes sociales, en una de ellas se ven ambos con traje de novios, afuera de la iglesia, viendo para el cielo con los lentes especiales que se necesitaban para poder disfrutar el eclipse sin dañarse los ojos.

Como pudo ver el 2023 estuvo bien surtido, esperemos que el 2014 venga más cargado de cosas buenas que malas.