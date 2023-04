¿Con piojos? Aquí le contamos de un tratamiento que ayuda a prevenir el contagio

Los piojos son uno de los problemas que casi todos los chiquitos sufren aunque sea una vez en la vida, sin embargo hay una forma en la que usted puede evitar que sus hijos se llenen de estos insectos en la cabeza.

Kimberly Coudin Fernández, directora de Tinybugs, en ExpoPyme 2023. (Wilmer Madrigal Amador )

Kimberly Coudin Fernández es gestora ambiental de profesión y estudia Quimica Industrial y utilizó sus conocimientos para crear Tiny Bugs un negocito que ofrece productos para el cabello que evitan que las personas se contagien de piojos y que se utiliza como gel o espuma fijadora para el cabello.

“Nosotros producimos y comercializamos cosméticos a base de extractos naturales que previenen el contagio de los piojos, los cuales están disponibles en cinco fragancias y dos texturas, entre las fragancias están la sábila, primaveral, mandarina, tutti frutti escarchado, herbal, además de las texturas, pues tenemos en fijación regular y con extra fijación”, explicó Coudin.

Este negocio actualmente no cuenta con una local físico, pero si usted quiere hacer un pedido puede contactarlos a través de la página web www.tinybugs.online o bien al número en WhatsApp 8641-8556, los precios de estos productos oscilan desde los 3.900 a 4.500 dependiendo de la presentación que desee llevar.

Origen

Tiny Bugs tiene tiene diez años y su principal función es evitar que la persona se contagie de piojos, hay que aclarar que estos productos no matan piojos sino que sirve como una barrera de protección en el cráneo para que esos animalitos invadan su cabeza

Sergio Butman Ruiz expone los productos en la ExpoPyme Oficial 2023. (Wilmer Madrigal Amador )

“Los extractos naturales de nuestros productos dan justamente la repelencia en el producto lo que buscamos es mejorarle la calidad de vida a los niños, cosa que ni yo ni mis sobrinas pudimos tener y por eso es que nace la idea de crear estos productos para que puedan jugar libres, aunque su amiguito tenga piojos”, señaló Kimberly.

Debe tomar en cuenta que según especialistas los piojos no brincan ni vuelan, eso únicamente es un mito, y recordar que estos animalitos no perdonan ni género, ni clase social, mucho menos edad.

Es por ello que este negocito busca que las personas puedan embellecer su cabello, peinándose diariamente teniendo la seguridad de que los productos que están usando les evita el contagio de piojos.

Estos productos ayudan a prevenir el contagio de piojos. (Wilmer Madrigal Amador )

“Estos productos vienen en presentaciones diferentes, tenemos la espuma un producto que se está lanzando el día de hoy, que tiene la misma función repelente, pero fue diseñada para aquellas personas que no les gusta la textura del gel en la mano o no suelen peinarse con gel, entonces nació este producto para humectar el cabello que debe aplicar después del baño y no debe lavarse”, explicó.

Inicia ExpoPyme 2023

Desde este viernes 28 de abril un grupo de 250 medianas y pequeñas empresas acudirán al llamado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para dar inicio a la ExpoPyme Oficial 2023 “Reactivando Costa Rica” un evento que se desarrollará hasta el 30 de abril en la antigua Aduana en San José.

Costarricenses disfrutando de la ExpoPyme Oficial 2023 “Reactivando Costa Rica”. (Wilmer Madrigal Amador )

Según el MEIC, en esta oportunidad se montarán 250 stands de empresas, artesanos y emprendedores, que expondrán sus productos y servicios, así como de diversas instituciones y organizaciones que apoyan el crecimiento empresarial en nuestro país.

Esta actividad contó con la participación del presidente Rodrigo Chaves, quien durante el acto de apertura de esta actividad en conjunto con el ministro del MEIC, Francisco Gamboa, firmaron la Reforma del Reglamento al artículo 8 de la Ley N° 8262, que permitirá que los emprendedores tengan acceso a los servicios no financieros de FODEMIPYME y que por medio de capacitación y asesoría técnica los sectores más vulnerables se formalicen y puedan contar con la Condición Pyme.

“La necesidad de un mejor trabajo, el deseo de cumplir ese sueño que parecía imposible, el poder continuar un negocio familiar, o la ilusión de hacer suyo su propio futuro: por eso nacen las pymes y ustedes, señoras y señores, son embajadores de la esperanza y la voluntad”, manifestó Rodrigo Chaves.

Representantes de Pymes en compañia del presidenta Rodrigo Chaves y Ministro de Ecomía Industria y Comerción dan inicio a ExpoPyme Oficial 2023 “Reactivando Costa Rica”. (Wilmer Madrigal Amador )

Si aún no tiene nada agendado para este fin de semana dese una vuelta por la Antigua Aduana y apoye los negocitos ticos, la entrada es gratis.