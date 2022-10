Con una ouija en mano, sacerdote advierte: “Esto no es un juego”

Con una ouija entre las manos, un sacerdote mexicano advirtió de los peligros de este artefacto, supuestamente usado para contactar espíritus: “Esto no es un juego”.

En un video titulado “La Ouija ¿Simple juego o algo más allá? ¿Abre puertas al mal o puede ser causa de posesión?”, el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, mostró lo fácil que resulta adquirir un tablero de la ouija, fabricado por la compañía estadounidense años, “que se dedica a hacer juegos”.

El padre Aguilar habla sobre los cuidados que hay que tenerle a la ouija. (Capturas de pantalla)

“Y dice (que) se puede utilizar de dos o más jugadores”, explica el sacerdote en la página especializada en información católica: www.aciprensa.com

El padre Aguilar advirtió además que en el empaque de la tabla de ouija se presenta como “para personas de 8 años en adelante”.

“Es decir que esta empresa supuestamente de juegos ya permite que un niño de 8 años” use este tablero, sin pedir el acompañamiento de los padres, criticó.

El sacerdote aclaró que “utilizar la ouija no es un juego”, sino que “es tener una sesión espiritista”.

Mientras que las personas creen que hablarán con “un difunto o varios difuntos” al comenzar una sesión de ouija, explicó, la realidad es que “el que les va a responder es Satanás”.

“Y Satanás puede darles algunas respuestas que puedan coincidir con lo que ellos quieren, con lo que ellos buscan, atrapándolos para que sigan preguntando más y más y más”, señaló.

El padre Aguilar destacó que la ouija “es como una ventanita, una puertita abierta para que el maligno se meta, utilizando otra personalidad como si fuera un difunto”.

Por estos días en la página de Facebook de Hasbro, así se anuncia la ouija. (Capturas de pantalla)

Y al entablar esa relación, dijo, el diablo “puede llegar a poseer una persona en distintos grados”. Este tipo de “juegos”, reiteró, “no son ni agradables a Dios ni nos sirven”. El supuesto contacto con espíritus en el “más allá”, podría servir de puerta a “influencias demoniacas”.

El sacerdote mexicano indicó que el nombre de “ouija”, hoy convertido en un juego que se vende incluso en supermercados, proviene del “oui”, que significa “sí” en francés y del alemán “ja”, que tiene la misma traducción afirmativa.

Los intentos de contactar a espíritus a través de este tablero, señaló el sacerdote, pueden llevar a que el demonio aproveche la ocasión “para decir sí, soy un difunto. Y entonces, el demonio comienza a responder a su antojo para engañar a las personas y conducirlas a respuestas o a cosas totalmente negativas”.

El sacerdote recordó que, “al demonio se le puede invocar de forma directa o indirecta Si una persona lo invoca directamente en lo que llaman una misa negra, una oración directa y ‘quiero que vengas y que me poseas y que hagamos un trato o algo así’, en ese momento está abriendo la puerta totalmente y el demonio puede poseer a la persona”.

“Es distinto cuando alguien no sabía que estaba invitando al demonio, pensó que estaba tratando de contactar a un difunto, a su papá, a su mamá o algo así”, dijo.

La caja de la ouija dice que es para mayores de ocho años. (Capturas de pantalla)

En el caso de la ouija, explicó, no necesariamente habrá una posesión demoniaca, “pero sí puede haber influencias demoniacas que se pueden ver con insomnio, con vómitos, con aparición de rasguños o algunos elementos físicos”.

“En este caso no se necesita un exorcismo”, indicó el sacerdote, pero sí “algunas liberaciones que las puede hacer cualquier sacerdote. Basta que la persona se arrepienta de lo que ha hecho”.

Al finalizar su explicación, el padre Aguilar animó a que los fieles se liberen “de estas tonterías, haciendo las cosas como se debe y no entrando al mundo de la hechicería y de la adivinación”.

No es un juego

A pesar de que en la caja dice para mayores de 8 años, la investigadora de fenómenos paranormales, Vanessa Alvarado, quien incluso lee el tarot, nos confirma que la ouija no es un juego.

“A pesar de que la empresa que la fabrica lo vende como juego de niños, no es así. Esto es una herramienta del espiritismo que sirve para abrir portales, para comunicarse con espíritus, pero la persona que usa esta herramienta debe tener conocimiento porque si no en lugar de llamar un espíritu podría llamar un demonio, algún tipo de entidad que podría afectar a las personas.

“Se le debe tener mucho respeto a la ouija, no es un asunto de que uno la compre y quiera probar y ya. Hay que saber. Yo estoy relacionada con este mundo (el paranormal) y como no sé sobre ouija, pues no la uso. La gente piensa que esto es un vacilón, pero no lo es para nada”, aclaró la investigadora.

Es importante entender que la ouija no es un juego de niños. (Capturas de pantalla)

La bruja blanca costarricense, Sally Castillo, nos recuerda que la ouija no es un instrumento para conceder deseos, tampoco para estar consultado qué número de la lotería va a salir, por ejemplo. “No siempre, pero eventualmente con la ouija se pueden abrir portales hacia los mundos espirituales”, aseguró.