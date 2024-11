Conape: Usuarios reportan caída de la plataforma y crece el temor de quedar morosos

Varios usuarios de Conape han reportado que los sistemas y las plataformas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica para realizar el pago de sus deudas están caídas, lo que ha generado una preocupación entre la mayoría de ellos, por temor a quedar morosos y tener que pagar intereses.

Conape y su plataforma de pago viene fallando desde hace días. Foto: Luis Navarro

No obstante, según confirmó la institución, si bien los sistemas están caídos desde el pasado miércoles 30 de octubre, ya el departamento de Tecnología e Información de la institución está en la últimas fases de restablecer el servicio.

Se espera que ya todo esté solucionado para este fin de semana.

LEA MÁS: ¿Le gustaría estudiar en el extranjero ? Preste atención a esta información

Ahora, la gran pregunta es: ¿Qué va a pasar con las más de 42.600 personas que podrían verse afectadas?

Conape confirmó que, al ser una situación fuera de las manos de los usuarios, no se le va a cobrar intereses moratorios.

No obstante, recuerda que se puede hacer el pago de la deuda de manera presencial y en efectivo. Pero, si usted no puede acudir a las sedes de Conape, no se preocupe que no va a quedar moroso.

LEA MÁS: Conape hace anuncio importante para todos aquellos que requieren un préstamo para estudiar

Eso sí, apenas se restablezca el servicio, va a tener un periodo corto de tiempo para cancelar su deuda, antes de que se le incluyan los intereses.

El restablecimiento del servicio se va a anunciar a través de las redes sociales de Conape y, a través de su sitio web.