Cónclave 2025: ¡La primera fumata fue negra! Cardenales aún no eligen al nuevo papa

Tal y como era de esperarse, la primera fumata fue de color negro; o sea, ningún cardenal obtuvo los votos suficientes para convertirse en el nuevo sucesor de San Pedro.

Este miércoles, primer día del cónclave, solamente se hizo una votación, pero se desconoce cómo se dio todo, si ya hay alguno que vaya marcando tendencia o todo sigue parejo, ya que en el lugar hay completo hermetismo, los prelados incluso juran no decir nada.

Cabe recordar que son 133 cardenales electores los que ingresaron a la Capilla Sixtina y para que uno sea elegido papa, necesita al menos 89 votos, que es una mayoría de dos tercios de los votos. Cuando eso pase, el humo será de color blanco.

¿Y ahora qué sigue? Bueno, a partir del jueves la velocidad aumenta, ya que habrá dos votaciones por la mañana y dos por la tarde. Eso sí, solo una fumata en la mañana y una más en la tarde.

Algo que aprendí acá en el Vaticano, según me explicaron unos sacerdotes, es que es erróneo decir que el nuevo papa será sucesor de Francisco, lo correcto es decir que es sucesor de San Pedro.

No sé si alguien se lo pregunta, pero el clima en Roma en estos días ha estado algo particular, porque de un pronto a otro se viene un baldazo y luego sale un sol riquísimo. Pero aunque llueva o truene, apenas haya humo blanco, en el Vaticano no va a caber un alma.