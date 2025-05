Cónclave 2025: tico se gastó todos los ahorros para ir a Roma

Cientos de personas se encuentran en Roma. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Con fe y el anhelo de vivir uno de los eventos religiosos más importantes del mundo, Steven Cortés, vecino de Pavas, decidió gastar todos sus ahorros para viajar a Roma y ser testigo del cónclave 2025, donde se elegirá al nuevo papa.

“Me trajo hasta acá el deseo de ver al nuevo pontífice, no lo tenía tan planeado, pero se dio la oportunidad de venir y no dudé en aprovechar. Después de que se dio la muerte de Francisco, dije que quería vivir en vivo el cónclave”, dijo a La Teja, quien también vive minuto a minuto todo lo que ocurre en el Vaticano.

El cónclave es un evento que muchas personas van a ver en vivo. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Este vecino de Pavas nos confesó que llegar hasta Roma tuvo sus complicaciones, ya que tuvo que ponerse a ver boletos baratos, hospedaje y demás.

“Obviamente, por la ocasión los precios se dispararon tanto los tiquetes aéreos como el hospedaje. Yo busqué en todas las aplicaciones posibles hasta que encontré lo más cómodo, pero no hay duda de que estaba más caro de lo normal”, comentó.

LEA MÁS: Cónclave 2025: Tico cuenta todos los sacrificios que hizo para llegar a Roma

Cortés mencionó que él usó todos sus ahorros para asistir al cónclave, de hecho, nos dijo que cuando se devolviera llegaría tablas, como decimos popularmente.

LEA MÁS: Cónclave 2025: esto es lo que no se vio del primer día, ¡hasta un tico no católico gastó sus ahorros para ir al Vaticano!

“La experiencia se vive desde el primer momento, y aunque falte lo más importante (la elección del nuevo papa), se puede ver el ambiente, la cantidad de gente, la fe, la espera en la plaza de San Pedro, todo ha sido maravilloso”, agregó.

Así viven los ticos el cónclave 2025.

Este tico agregó que, desde que llegó a Roma, su familia y amigos no dejan de preguntarle por el ambiente, cómo se siente y cómo va todo.

LEA MÁS: Cónclave 2025: ¿A qué hora se verá la primera fumata este miércoles?

“Me he sentido muy bien y cercano a mi pueblo, Costa Rica, porque he estado en constante comunicación con mi familia y las personas que me he topado aquí en el camino”, agregó.

Este joven agregó que ya conoció un poco de la ciudad y detalló que, si no hay noticias, este jueves de un nuevo papa seguirá asistiendo a la plaza hasta que le toque viajar este domingo a Costa Rica.

“El que sea elegido lo voy a respetar como fiel católico que soy, pero sí, tenemos nuestros favoritos, si es el cardenal Zuppi, lo tomaría con alegría porque es un candidato en la misma línea de pensamiento que Francisco y creo que la mayoría de gente aplaudiría esa decisión, pero igual quien sea electo hoy o mañana lo aplaudiremos y respetaremos”, concluyó.