Concurso busca las mejores fotos de paisaje nocturno

Es importante que las fotos dejen ver que fueron tomadas en Costa Rica. Esta, por ejemplo, es de Llano Grande de Cartago. Foto: Rafael Pacheco Es importante que las fotos dejen ver que fueron tomadas en Costa Rica. Esta, por ejemplo, es de Llano Grande de Cartago. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Queda aún buen tiempo para participar en el concurso de fotografía de paisaje nocturno que organiza la Fundación CIENTEC de la mano con la Fundación STAR LIGHT.

Hay chance hasta el 31 de agosto. Pueden participar fotógrafos tanto nacionales como extranjeros, aceptan fotos tomadas del 2017 hacia adelante desde cualquier parte del país y cada persona interesada puede mandar hasta tres fotografías, eso sí, únicamente en color.

Las fotografías presentadas a concurso deben ser propiedad del participante, no haberse publicado antes (esto no incluye publicaciones en redes sociales y blogs) y no tener compromiso de publicación. Deben ser de un paisaje nocturno (o sea, tomadas entra las 6 p.m. y las 5 a.m. aproximadamente) y mostrar total o parcialmente los aspectos del cielo que se desean destacar. No se buscan fotografías del cielo profundo sin paisaje.

Cada foto se debe enviar por correo electrónico en archivo digital en formato jpg y de tamaño no menor de 1920 pixeles de base. Debe disponer de un archivo original sin retoque en formato tiff o raw, a un tamaño de 3500 pixeles en su base (formato horizontal) y con una resolución mínima de 300 dpi.

Cada imagen deben ir acompañada de una ficha de participación con la siguiente información: seudónimo, nombre completo del concursante, número de cédula o pasaporte, números de teléfono, correo electrónico, título de cada foto, nombre del lugar donde fue tomada cada una y la fecha.

Las fotografías se deben enviar hasta el 31 de agosto a través de un formulario junto con la información antes detallada, el formulario se encuentra en https://forms.gle/YtKRnivwKaUPnZKv6

Los premios son muy llamativos. El jurado va a seleccionar doce fotos ganadoras, que serán impresas en el calendario que producirá la Fundación CIENTEC y promovidas a nivel nacional e internacional, los autores participarán en la rifa de paquetes turísticos donados por hoteles, tour operadores y otros patrocinadores.

El calendario será editado, impreso y distribuido tanto dentro del país como fuera de este por la Fundación CIENTEC (Tels. 8925-6977 y 2280-4561).

El veredicto del jurado se dará a conocer el 24 de setiembre del 2021 por correo electrónico a los participantes.

Toda la información del concurso puede ser consultada en este enlace https://www.cientec.or.cr/astroturismo/concurso-fotografia-astroturismo